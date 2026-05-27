Els professors fan una crida a una "gran vaga" per accelerar un acord
El Govern avança en la millora salarial i planteja un complement per al conjunt de 35 euros bruts mensuals, que els sindicats jutgen insuficient. Les dues parts tornaran avui a negociar.
Helena López
Després de mesos enrocats que no pujarien ni un cèntim més el salari als docents [més enllà del 30% del complement autonòmic pactat en l’acord amb CCOO i UGT], el Govern ahir va moure fitxa. A la taula de negociació, la Conselleria d’Educació i FP –poques hores abans de la quarta vaga general del curs– va presentar una nova proposta d’increment salarial encara lluny dels 478 euros mensuals per als mestres i 544 per als professors que reclamen els docents.
La nova proposta del Govern, a més d’accelerar el 30% del pacte dels quatre anys inicials a tres, inclou un complement "singular" per al conjunt de la plantilla de 35 euros al mes (en l’anterior proposta aquest era només per a perfils concrets i els sindicats demanaven que fos per al conjunt dels docents). Una pujada que sumada a l’acceleració de l’increment del complement específic faria que els docents cobressin uns 300 euros més al mes a partir del 2029; segons els càlculs d’USTEC fets a partir dels números posats sobre la taula pel departament, increment que els sindicats de la vaga continuen considerant insuficient, però que evidencia un acostament i permet "continuar negociant". Hores abans, la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, va assegurar que esperava que "en les pròximes hores i dies" es desencalli el conflicte laboral amb els docents.
Malgrat que el nucli de la negociació és la qüestió salarial, no és l’única qüestió sobre una taula en la qual USTEC diuen que té la sensació de començar a parlar "un llenguatge similar". Quant al punt dels "currículums consensuats", el tercer del marc negociador unitari plantejat pels sindicats de la vaga, segons explica USTEC, el Govern accepta "consensuar sempre els currículums amb la part social, també els canvis". Sobre el punt "currículums estructurats i clars", la conselleria defensa que faran concrecions del currículum per intentar facilitar la feina del professorat. I quant a "revisar aspectes del currículum de l’educació bàsica", la conselleria assegura que "si s’assumeix l’acord, es pot treballar". Descarten, això sí, aturar la reforma del currículum de batxillerat –la polèmica fusió de les Ciències–, ja que, asseguren, està en fase d’aprovació i no poden fer-ho.
Malgrat reconèixer els avenços, els sindicats insisteixen que aquests s’han produït per "la pressió del carrer" i insten els docents a participar en la vaga general convocada per avui "amb més força que mai". Fa molts dies que les assemblees de docents la preparen. En paral·lel, avui tornaran a asseure’s a la taula sindical per continuar avançant posicions. Ignasi Giménez, secretari de millora educativa, parla també d’"elements d’acostament importants" per "continuar rebaixant la tensió".
Un grup de famílies de bressols, escoles i instituts de Barcelona han creat la Plataforma de Famílies en Suport a la Vaga Educativa per afegir-se a la vaga d’avui i convocar, colze a colze amb les assemblees de docents, la mobilització prevista per a les deu del matí al Pla de Palau. El moviment, recolzat per un centenar d’AFA de la capital catalana, reclama, igual que els docents, "més recursos, ràtios dignes, estabilitat als centres, millors infraestructures i condicions laborals adequades per al professorat".
"Els drets de la infància"
Les famílies coincideixen amb els mestres dels seus fills que molts centres treballen "al límit" mentre augmenten les necessitats educatives, socials i "emocionals" de l’alumnat, i defensen que recolzar les reivindicacions docents és també "defensar els drets de la infància, la qualitat de l’escola pública catalana i la cohesió social".
En paral·lel, treballadors d’escoles concertades han creat també la Coordinadora d’Escoles Concertades de Catalunya, un nou moviment que reuneix més de 72 centres i que sorgeix després de les vagues educatives d’aquest any, "com a resposta a la inacció de l’Administració, les patronals i les grans centrals sindicals", assenyalen. La coordinadora es defineix com un "espai transversal, assembleari i democràtic, amb representants elegits directament per les plantilles de cada centre", i es compromet a no negociar cap acord sense la consulta i aprovació dels treballadors.
Aquesta nova plataforma ha convocat avui els treballadors de l’escola privada-concertada a les 09.45 hores al passeig del Born de Barcelona.
