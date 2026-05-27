L’empresari va tenir una caiguda uns mesos abans de la mort
El fundador de Mango va ensopegar a la seu de Mutua Universal. La defensa del seu fill en té les imatges i estudia aportar-les a la causa.
Marta Català
El fundador de Mango, Isak Andic, va caure a la seu de Mutua Universal a Barcelona uns tres mesos abans de la seva mort, ocorreguda el 14 de desembre del 2024, segons informen fonts pròximes a la investigació. Les circumstàncies que van envoltar la caiguda mortal que Andic va patir mentre feia un tomb amb el fill Jonathan, acusat d’homicidi, per la ruta de les coves de Salnitre, a Collbató, són clau en aquesta causa. És una ruta que fan milers de persones i que no comporta cap risc. L’empresari, de 71 anys, presumptament va ensopegar en l’únic punt del recorregut que comporta perill, un pas de tres o quatre metres, estret i sense tanca, en què, si es perd l’equilibri lateralment, cau sobre un pendent (un terraplè d’uns quatre metres d’ample) i pot acabar lliscant –si no aconsegueix aferrar-se a cap agafador– fins a un precipici i caure per un barranc de 100 metres.
La seu de Mutua Universal va ser l’escenari de la caiguda d’Andic pocs mesos abans de la mort i les càmeres de seguretat van captar el moment de l’accident. Les imatges ara estan en poder de la defensa de Jonathan Andic, dirigida per Cristóbal Martell. Els Mossos d’Esquadra tenen constància d’aquestes imatges.
¿Quina importància té per al cas aquesta caiguda d’Andic, pocs mesos abans de morir? Pot ser rellevant per entendre què va passar en un tram de Collbató que en principi no comporta cap perill. La defensa estudia incorporar el vídeo de les càmeres de seguretat a la causa, tot i que no dona més detalls de l’assumpte.
La caiguda a la seu de Mutua Universal podria ser casual o podria indicar que el fundador de Mango no estava tan en forma com es pensava. Podria indicar una possible inestabilitat o alguna mena de patologia. La jutge del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell que porta el cas, Raquel Nieto Galván, manté imputat Jonathan Andic per la mort del pare. En l’ordre de presó dictada contra ell, la magistrada parla de la zona de l’accident com un camí "que no presenta cap dificultat [...] llevat del punt en concret en el qual es produeixen els fets".
En l’escrit, la jutge destaca que Andic va visitar el lloc dels fets fins a tres cops els dies 7, 8 i 10 de desembre abans de la mort i apunta una mala relació entre pare i fill i una "obsessió pels diners" de Jonathan Andic.
Recurs
La defensa de Martell ultima els detalls del recurs contra la interlocutòria de la jutge. El termini acaba avui. Tractarà de desmuntar d’un en un els set indicis que enumera la magistrada, com ara una possible contaminació en l’escena dels fets, on apareix una empremta "deliberada", segons descriu la jutge basant-se en els informes dels Mossos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit