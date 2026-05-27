L’Estatut dels Treballadors ho confirma: fins a 4 dies pagats per emergències familiars
El permís permetrà no perdre dies de sou sempre que es justifiqui una causa de força major
És oficial: els treballadors ja es poden absentar fins a 4 dies l’any sense perdre sou si pateixen una emergència familiar o domèstica considerada de força major. Així ho recull l’Estatut dels Treballadors, que preveu tota mena de situacions urgents que requereixen la presència immediata de l’empleat.
Així funcionen els 4 dies pagats de permís per força major
Lògicament, el més rellevant en aquest cas és trobar una justificació adequada. Per exemple, s’hi recullen situacions com la malaltia sobtada d’un fill o d’una persona convivent, o que s’hagi produït algun accident domèstic. Però hi ha més casos a tenir en compte.
L’Estatut dels Treballadors també recull com a justificació una situació d’emergència a casa, com una inundació o una avaria greu. Així mateix, s’hi empara qualsevol circumstància que faci absolutament imprescindible la presència del treballador.
Després d’això, el treballador ha de justificar obligatòriament l’ús del permís amb documentació, com ara informes mèdics o justificants. De la mateixa manera, tot allò que faci referència a cites planificades —metge, mudances, etc.— no queda recollit dins d’aquest supòsit.
Un altre element important és que l’article 37.9 del text, que és on es regula aquest permís, especifica que el treballador pot utilitzar aquests 4 dies tant de manera completa com per hores, depenent del grau d’urgència de cada cas.
També és molt important aclarir que, encara que el conveni col·lectiu de l’empresa no reculli aquests dies de permís, el Tribunal Suprem ha confirmat que s’han de respectar igualment. És a dir, aquest dret preval sobre la normativa interna de l’empresa.
El Ministeri de Treball espera que aquesta mesura serveixi perquè els treballadors no hagin d’escollir entre la vida personal i la laboral, i puguin atendre la primera en cas de necessitat sense que això perjudiqui la seva situació professional.
