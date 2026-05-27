Les altes temperatures avancen més d’un mes l’inici de l’estiu
Els experts adverteixen que la calor extrema del maig, fins a 10 graus per sobre del que és habitual, és un símptoma clar del canvi climàtic.
Valentina Raffio
A totes les escoles espanyoles, els infants continuen estudiant que la primavera és una estació de l’any amb temperatures tènues que precedeix els mesos més càlids de l’any. En aquesta època, s’explica, en gran part del territori els termòmetres haurien de vorejar 20 graus durant el dia i baixar fins a 12 a la nit. Per això, tradicionalment, aquesta època s’havia definit com un període d’"entretemps" en què calia vestir-se per capes per aguantar els canvis de temperatura. Aquesta mateixa lliçó sobre com canvien les estacions es fa ara en aules que han passat del fred a la calor en molt pocs dies i que, segons apunten els registres, ja marquen valors pròxims a 30 graus en ple mes de maig. És a dir, que ja tenen temperatures pròpies de l’estiu encara en plena primavera. I no és pas casualitat.
Els experts afirmen que el canvi climàtic s’ha carregat l’"entretemps" i, alhora, afavoreix canvis bruscos de temperatura, per avançar diverses setmanes l’arribada de l’estiu i deixar valors cada vegada més inèdits per a l’època.
Des de mitjans de maig, Espanya es troba de ple en un episodi càlid que ha fet enfilar els termòmetres per damunt de 30 graus en gran part del territori i ha deixat màximes pròximes a 40 graus en punts del sud peninsular. Els experts afirmen que aquests valors estan entre 5 i 10 graus per sobre del que és habitual per a aquesta època de l’any i que, de fet, corresponen més a xifres d’un mes d’agost que no pas a les d’un mes de maig.
Oscil·lacions de 15 graus
Aquestes xifres, a més, han arribat de manera sobtada després d’un canvi molt brusc en les temperatures que ha provocat oscil·lacions de fins a 15 graus als termòmetres en qüestió de molt pocs dies. Aquesta arribada sobtada de la calor, impensable dècades enrere i cada vegada més habitual els últims anys, mostra fins a quin punt el canvi climàtic porta el clima als extrems.
Segons explica el meteoròleg Mario Picazo, l’escalfament global ha eliminat del tot l’entretemps a Espanya. "L’estiu s’ha fet fort i s’ha menjat una part de la primavera i una part de la tardor. Les altes temperatures arriben fins a un mes abans del que és normal i triguen més a anar-se’n. Canvia la definició mateixa de les estacions", comenta l’especialista de l’equip d’eltiempo.es. A això cal afegir-hi el fet que els fenòmens es tornen cada vegada més extrems i prolongats "Abans un episodi càlid com aquest podia durar 2 o 3 dies com a màxim, mentre que ara veiem que s’estén fins a 2 setmanes i que arriba a temperatures més altes del que cal esperar per a aquesta època. Aquesta mena d’extrems és un dels símptomes més clars del canvi climàtic", afirma Picazo en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
Les dades parlen clar. Segons explica Rubén del Campo, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a Espanya l’últim any "normal" quant a temperatures va ser el 2018. "D’aleshores ençà hem tingut un any càlid (2021), dos de molt càlids (2019 i 2020) i quatre d’extremadament càlids (2022, 2023, 2024 i 2025). Per trobar un any més fred del que és normal ens hem de remuntar al 2013. De llavors ençà han predominat clarament els períodes més càlids del que és normal", afirma l’especialista, que, a més, recorda que des del 1961 fins ara la temperatura mitjana a Espanya ha augmentat prop d’1,75 graus i que això, a la pràctica, s’ha reflectit en estacions més càlides del que és normal. L’any passat, sense anar més lluny, el mes de juny va estar fins a 3,6 graus per sobre del que és habitual i l’estiu, en conjunt, va registrar una anomalia de més de 2 graus respecte a la mitjana.
Pitjor a Catalunya
A Catalunya la situació resulta encara més anòmala. "L’últim any sense cap mena d’anomalia va ser el 2010. Des d’aleshores, cada any ha sigut més càlid que la mitjana. Quant a estacions, cal remuntar-se al 2013 per trobar una primavera normal i al 2002 per veure com era un estiu amb temperatures habituals per a l’època", comenta el cap de la unitat sobre canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cunillera.
