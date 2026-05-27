La llei d’imprescriptibilitat, paralitzada al Congrés
Patricia Martín
La llei que promou que els abusos sexuals greus contra nens no prescriguin, que va emanar del Parlament de Catalunya, ha quedat, de nou, paralitzada al Congrés. Les víctimes que han impulsat la iniciativa legal temen que el motiu és que el Govern no vol incomodar l’Església catòlica durant la històrica visita del Papa a Espanya, que es desenvoluparà del 6 al 12 de juny. O encara pitjor, que els bisbes hagin sol·licitat a l’Executiu que la norma no tiri endavant aquesta legislatura per no posar en perill l’acord de reparació extrajudicial aconseguit al gener, mitjançant el qual l’Església pagarà les indemnitzacions de les víctimes que no han obtingut un rescabalament judicial, moltes precisament pels escassos terminis de prescripció, problema que vol solucionar la llei que s’impulsa al Congrés.
Així ho expressa Miguel Hurtado, primer denunciant del cas Montserrat i un dels màxims impulsors de la legislació, en una carta remesa al ministre de Justícia, Félix Bolaños, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. En la missiva, Hurtado es queixa de l’"injustificable" bloqueig de la llei d’imprescriptibilitat.
