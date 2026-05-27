Lleó XIV es reunirà amb 80 presos de la presó de Brians durant 20 minuts
Durant la seva estada a Barcelona, el Pontífex passarà per la catedral i l’Estadi Olímpic, es reunirà amb entitats a Sant Agustí i beneirà la torre de Jesús i el sagrari de l’aeroport del Prat. A més, resarà el rosari a Montserrat.
Toni Sust
El papa León XIV viurà el 9 i el 10 de juny dues jornades molt intenses en la seva visita a Barcelona que ahir va explicar la Conferència Episcopal en una roda de premsa en què es van repassar detalls del viatge del bisbe de Roma a la ciutat, que forma part d’un periple per Espanya amb parades també a Madrid i les Canàries. Per ara no es coneixen els recorreguts exactes del Papa a la ciutat, que farà en papamòbil.
Lleó XIV arribarà a l’aeroport del Prat el dimarts 9 de juny a les 12.25. Allà el rebrà el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, diòcesi de la qual forma part la terminal aèria. En una primera planificació es va preveure que el Papa beneís el sagrari de la capella de l’aeroport, però finalment ho farà a l’abandonar Catalunya. La capella ha sigut actualitzada i el bisbat de Sant Feliu vol aprofitar la cita perquè la gent la conegui més. De l’aeroport, Lleó XIV es desplaçarà a la catedral per trobar-se amb l’ajuntament, la cúria diocesana i els voluntaris.
El següent destí serà l’Estadi Olímpic, on està previst que a les 18.30 comenci una vigília d’oració amb el Papa, que de fet serà la segona part de l’acte al recinte esportiu, perquè abans, encara sense el Pontífex, hi haurà una acollida, amb actuacions musicals "per anar preparant el cor", i els que ho desitgin podran rebre el sagrament del perdó, la confessió. Unes 40.000 persones assistiran a l’acte de l’Estadi Olímpic.
El dubte sobre Rosalía
Així ho va explicar en la roda de premsa mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat Diocesà de Pastoral a Barcelona. "En la vigília podrem fer-li preguntes i tenir una estona d’oració amb el Sant Pare. Estem molt il·lusionats". Quan li van preguntar per això, no va voler revelar quins artistes protagonitzaran les actuacions musicals. Tampoc va precisar si Rosalía podria ser una de les participants.
El segon dia del viatge del Papa, dimecres 10 de juny, començarà a les 10.50 a la presó de Can Brians, amb una visita que durarà 20 minuts. Entre 70 i 80 presos i preses dels dos mòduls de Brians participaran en l’acte, que tindrà lloc al teatre auditori, on cada diumenge se celebra la missa a la qual acudeixen els reclusos que formen part de la comunitat catòlica penitenciària. Hi haurà un cant de benvinguda, un dels responsables de la presó intervindrà i després s’escoltarà el testimoni de dues recluses. A continuació ho farà el Papa. Parlarà també el delegat de la pastoral penitenciària de la diòcesi, el pare redemptor Jesús Bel, i hi podria haver un segon cant.
D’allà, Lleó XIV es dirigirà a Montserrat, on resarà un rosari i mantindrà una trobada amb els feligresos que fins allà es desplacin –el tren cremallera funcionarà des de les 6.00 i no es pot pujar amb cotxe– i amb la comunitat benedictina, amb la qual mantindrà a les 13.30 la part mes privada, quan dini amb els benedictins, l’abat Manel Gasch i el bisbe Gómez.
A la tarda, el Pontífex acudirà a la parròquia de Sant Agustí, on es reunirà amb entitats socials barcelonines, el rector del qual és un vell conegut de Robert Prevost, el pare Faustin, que el va conèixer a Tanzània. I després de Sant Agustí arribarà la cita més central en el sentit que va ser la que va donar peu a la visita papal. Lleó XIV arribarà a les 19.00 a la Sagrada Família i mitja hora després farà allà una missa en homenatge a Antoni Gaudí, de la mort del qual es compleixen aquell 10 de juny 100 anys. A continuació, arribarà la segona part de l’acte, a l’exterior, on el Papa beneirà la torre de Jesús.
Vuit mil persones podran assistir a la visita papal a la Sagrada Família: 4.000 dins i 4.000 fora.
Mil sis-cents periodistes
Hi haurà centres de premsa a totes les parades de la visita, la catedral, l’Estadi Olímpic, la Sagrada Família (comptarà amb un centre per a 450 persones a uns metres de la basílica) i Montserrat, i un centre general de premsa a la plaça d’Espanya, a la Fira. Els periodistes acreditats seran uns 1.600. Quant al paper de les televisions, la coordinació tècnica global correspondrà a RTVE, que a més cobrirà els actes de l’Estadi Olímpic, de la Sagrada Família –juntament amb Betevé– i la missa dins de la basílica. 3Cat s’encarregarà de la visita a la catedral i a Brians, així com de la de Montserrat, juntament amb la mateixa abadia, i a Betevé li correspon la reunió amb entitats socials a Sant Agustí.
