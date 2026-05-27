Millores en parades de l’interurbà a la sortida per la Diagonal
La crisi interminable de Rodalies canvia de lloc les aglomeracions més grans d’usuaris al metro de Barcelona.
Glòria Ayuso
Les parades de bus interurbà a l'entrada de Barcelona per la Diagonal es reordenaran aquest mateix any. Les interminables cues que es creen diàriament entre les cinc i les set de la tarda, i el caos dels usuaris que no saben a quin bus han de pujar per poder sortir de la ciutat després de la jornada de treball, són difícils d'imaginar si no s'observen en primera persona. Les va mostrar EL PERIÓDICO a principis d'any, abans fins i tot que la crisi de Rodalies provoqués una important migració d'usuaris del tren al bus.
L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat finalment han posat fil a l'agulla per portar a terme algunes millores. El consistori va explicar fa just un mes que dignificaria una vintena de parades a tots els corredors d'entrada i sortida de la ciutat, canviant els actuals pals per marquesines amb seients i altres serveis i millorant les indicacions. Però va explicar que els canvis no es materialitzarien fins al 2027 i el 2028, a causa dels tràmits administratius. Una cosa que per als usuaris va resultar incomprensible. L'associació Promoció pel Transport Públic va reclamar doblar les parades de l'entrada per la Diagonal de forma "immediata". Per a l'entitat, petites intervencions a peu de carrer, evitant les actuals concentracions en parades simples i deixant més espai als busos per carregar i descarregar, poden millorar la confortabilitat de centenars d'usuaris.
Saturades i sense ús
L’arrel del problema es trobaen el fet que l’Ajuntament ja havia disposat tres noves parades per a algunes línies amb l’objectiu de disminuir la saturació, però la Generalitat, responsable del servei interurbà, no ha aconseguit que les empreses operadores les utilitzin, de manera que estan hàbils però sense que cap bus pari en aquestes.
Ara sembla desencallar-se l’assumpte entre les administracions: "Estem treballant amb la Generalitat en una ordenació i en una millora de les parades a la Diagonal", va anunciar ahir la primera tinenta d’alcalde de Mobilitat, Laia Bonet.
