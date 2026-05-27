Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
vaga docents GironaEl Celler de Can RocaPSOEAlexia Putellasmarihuana GironaGirona FC
instagramlinkedin

Previsions astrològiques per Roser Bona del 29 de maig al 4 de juny de 2026

Això és el que t'espera aquesta setmana

El teu horòscop setmanal

El teu horòscop setmanal / freepik

Roser Bona / AMIC

-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Si no tens carnet de conduir, t’ho planteges. Vols fer moltes coses i això et pot neguitejar. T’anirà bé aprendre a relaxar-te. Pots assistir a una festa d’aniversari.

-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Darrerament, estàs una mica combatiu i si sents que vulneren els teus drets no dubtaràs a recórrer-hi judicialment. Has finalitzat un pagament i descanses més tranquil.

-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Els diners poden sortir amb molta facilitat i limites les despeses. Com que necessites expressar-te i comunicar el que sents, cerques la via més adequada per fer-ho.

-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Si en l'àmbit sentimental estaves una mica confús, ara veus les coses més clares i actues en conseqüència. Si et preocupa el teu futur, intenta evitar errors del passat.

-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Amb Mercuri a la Casa XII pots sentir-te nostàlgic i cercaràs fotos antigues o recuperaràs algun contacte. Vols reforçar els teus coneixements del sector professional.

-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Fas el possible per assegurar-te que no et manqui el més essencial en els pròxims mesos. Si tens parella podeu fer la relació més sòlida o començar a conviure plegats.

-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): És moment d’atendre assumptes importants o d’adquirir més responsabilitats. Podries conèixer una persona de caràcter una mica seriós, que et resultarà força atraient.

-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): El Sol a Casa VIII afavoreix la introspecció i un augment de la teva perseverança. Faràs una escapada de cap de setmana amb la parella o amb algú que estàs coneixent.

-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Moment per a la reflexió i per pensar dues vegades abans de parlar. Et convé guardar un as sota la màniga. Un assumpte vinculat a l’economia ve amb una mica de retard.

-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Mercuri entra a Casa VII i pots recuperar la relació amb algú a qui havies perdut la pista. Una persona et mira amb bons ulls, però tu no estàs gaire receptiu a l’amor.

-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pot haver-hi alguna fricció per qüestions territorials i caldrà tenir paciència. Si has iniciat una relació recentment, valores si vols continuar-hi o deixar-ho córrer.

Notícies relacionades

-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Pot haver-hi alguna novetat al sector familiar o que t’assabentis d’alguna cosa sorprenent. Moment per aprofundir en alguna qüestió del teu interès i fer-ho sense por.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
  2. Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
  3. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  4. Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
  5. «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
  6. Foc nou al Girona
  7. Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona
  8. Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital

Bad Bunny entra a l’univers de ‘Toy Story’: aquest és el nou personatge que apareix en la cinquena entrega

Bad Bunny entra a l’univers de ‘Toy Story’: aquest és el nou personatge que apareix en la cinquena entrega

Ada Colau: "No em vaig plantejar deixar l'alcaldia cap dia"

Ada Colau: "No em vaig plantejar deixar l'alcaldia cap dia"

"Verecundia": la incomoditat i el ridícul feta espectacle

"Verecundia": la incomoditat i el ridícul feta espectacle

Els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió

Els jubilats podran tornar a treballar com a autònoms i continuar cobrant la pensió

Cent anys de l’escola de Regencós, finançada per un industrial surer que va fer fortuna a Nova York

Cent anys de l’escola de Regencós, finançada per un industrial surer que va fer fortuna a Nova York

Girona inicia la campanya anual de control del mosquit tigre

Girona inicia la campanya anual de control del mosquit tigre

La Bisbal aprova destinar 1,4 milions per reforçar inversions i serveis

La Bisbal aprova destinar 1,4 milions per reforçar inversions i serveis

Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients

Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
Tracking Pixel Contents