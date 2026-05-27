Previsions astrològiques per Roser Bona del 29 de maig al 4 de juny de 2026
Això és el que t'espera aquesta setmana
Roser Bona / AMIC
-Àries (Del 21 de març al 20 d'abril): Si no tens carnet de conduir, t’ho planteges. Vols fer moltes coses i això et pot neguitejar. T’anirà bé aprendre a relaxar-te. Pots assistir a una festa d’aniversari.
-Taure (Del 21 d'abril al 20 de maig): Darrerament, estàs una mica combatiu i si sents que vulneren els teus drets no dubtaràs a recórrer-hi judicialment. Has finalitzat un pagament i descanses més tranquil.
-Bessons (Del 21 de maig al 21 de juny): Els diners poden sortir amb molta facilitat i limites les despeses. Com que necessites expressar-te i comunicar el que sents, cerques la via més adequada per fer-ho.
-Cranc (Del 22 de juny al 21 de juliol): Si en l'àmbit sentimental estaves una mica confús, ara veus les coses més clares i actues en conseqüència. Si et preocupa el teu futur, intenta evitar errors del passat.
-Lleó (Del 22 de juliol al 23 d'agost): Amb Mercuri a la Casa XII pots sentir-te nostàlgic i cercaràs fotos antigues o recuperaràs algun contacte. Vols reforçar els teus coneixements del sector professional.
-Verge (Del 24 d'agost al 23 de setembre): Fas el possible per assegurar-te que no et manqui el més essencial en els pròxims mesos. Si tens parella podeu fer la relació més sòlida o començar a conviure plegats.
-Balança (Del 24 de setembre al 23 d'octubre): És moment d’atendre assumptes importants o d’adquirir més responsabilitats. Podries conèixer una persona de caràcter una mica seriós, que et resultarà força atraient.
-Escorpí (Del 24 d'octubre al 22 de novembre): El Sol a Casa VIII afavoreix la introspecció i un augment de la teva perseverança. Faràs una escapada de cap de setmana amb la parella o amb algú que estàs coneixent.
-Sagitari (Del 23 de novembre al 21 de desembre): Moment per a la reflexió i per pensar dues vegades abans de parlar. Et convé guardar un as sota la màniga. Un assumpte vinculat a l’economia ve amb una mica de retard.
-Capricorn (Del 22 de desembre al 20 de gener): Mercuri entra a Casa VII i pots recuperar la relació amb algú a qui havies perdut la pista. Una persona et mira amb bons ulls, però tu no estàs gaire receptiu a l’amor.
-Aquari (Del 21 de gener al 19 de febrer): Pot haver-hi alguna fricció per qüestions territorials i caldrà tenir paciència. Si has iniciat una relació recentment, valores si vols continuar-hi o deixar-ho córrer.
-Peixos (Del 20 de febrer al 20 de març): Pot haver-hi alguna novetat al sector familiar o que t’assabentis d’alguna cosa sorprenent. Moment per aprofundir en alguna qüestió del teu interès i fer-ho sense por.
