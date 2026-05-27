El Primavera Sound serà l’únic festival al Fòrum reformat
L’Ajuntament promet, davant el recel de les entitats veïnals, que l’esplanada tindrà usos de barri i ciutat durant 11 mesos a l’any.
Jordi Ribalaygue
Barcelona té un descampat tancat més gran que el parc de les Glòries. Mesura 12,7 hectàrees i es preveu remodelar-lo per ocupar-lo a uns sis anys vista. És la plataforma marina del Fòrum, ara inhòspita i objecte de reforma a partir del 2027. La transformació en potència –amb un pressupost de 52 milions d’euros– causa debat entre l’Ajuntament i entitats veïnals del districte de Sant Martí.
El govern de Jaume Collboni defensa el projecte que va revelar al febrer, amb passejos i zones amb arbres entorn d’un espai central que es proposa mantenir espaiós per allotjar activitats. Afirma que "continuarà tenint un ús principalment ciutadà durant la gran majoria de l’any", amb la qual cosa no haurien de predominar espectacles que atraguin una afluència massiva. "Es preveu que durant prop d’11 mesos estigui obert a activitats de barri i de ciutat", augura l’executiu municipal, que assegura que "en aquest espai no es preveuen acollir més festivals musicals a part del que hi ha actualment". Fins ara, alguns escenaris del Primavera Sound s’ubiquen cada any a la parcel·la durant un mes, incloent muntatge i desmuntatge.
En tot cas, la idea causa recel en les associacions de veïns del Maresme, el Poblenou, el Front Marítim, Moviment Diagonal Mar i SOS Besòs/Maresme. La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) i la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (XAVECS) també qüestionen el pla. Temen que, quan es condicioni, l’esplanada es destini abans que res a esdeveniments multitudinaris, replicant els concerts del parc del Fòrum, i que causi molèsties per soroll i aglomeracions. Per evitar-ho, advoquen perquè es plantegi un parc extens perquè sobretot siguin els habitants dels barris pròxims els que el disfrutin.
Les postures dels representants municipals i de les associacions es van confrontar en una recent sessió oberta sobre les obres. L’Ajuntament va negar que pensi consagrar el solar als festivals, mentre que alguns residents van reclamar més zones verdes i menys formigó. Alguns d’ells es van expressar en contra que la plataforma marina pugui ampliar la capacitat de la voluminosa agenda d’actes del Fòrum, cosa que ja va portar l’Ajuntament a delimitar les actuacions nocturnes per les queixes per l’acumulació d’espectacles de gran format.
Ús de l’espai
El regidor de Sant Martí, David Escudé, va desmentir que la superfície concentri més certàmens musicals i va confiar que "els veïns se la facin seva". Els membres de diferents organitzacions van declarar el seu temor perquè l’espai central es defineixi com un escenari "multifucional" i pugui comportar que es prohibeixi el pas a la plataforma quan es programin actes. "El veïnat demana utilitzar l’espai", va exposar el president de l’Associació de Veïns del Maresme, José Manuel López. "Tot junt pot ser tan gran com el parc de la Ciutadella, mireu si no es pot fer un gran parc –va pregar–. És el que reclamem per als que volem utilitzar-lo, no perquè uns quants es facin rics i no tingui repercussió als barris". "Volem que reorientin el projecte i suprimeixin la gran superfície central, no necessitem una ampliació del parc del Fòrum", va manifestar David Jiménez, també de l’entitat del Maresme.
El consistori explica que es convocarà un procés participatiu per recollir "propostes per acabar de definir els usos de l’àmbit, inclosos els de l’espai central". "La configuració concreta d’aquest espai s’haurà d’acabar de determinar en aquest marc participatiu", indica.
Al seu torn, prossegueix la construcció del passeig marítim entre el carrer Bac de Roda i la plataforma del Fòrum. Es calcula que estigui llest a finals d’any, amb uns 800 arbres agrupats en tres hectàrees. El Moviment Diagonal Mar sol·licita que no s’instal·lin taules de pícnic per prevenir botellons.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- Carta d'un lector: 'Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci
- Foc nou al Girona
- El barri de Santa Eugènia de Ter supera el 50% de població nascuda fora d'Espanya per primer cop
- Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit