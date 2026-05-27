Rècord de matrimonis i divorcis davant notari a Catalunya; baixen les parelles de fet
Els casaments van pujar un 16% l’any passat i segueixen la tendència a l’alça en el primer trimestre del 2026
Els matrimonis davant els notaris catalans es disparen un 328% en cinc anys
Germán González
Els catalans es casen més davant notari però també es divorcien més. L’any passat es van registrar 4.084 casaments en seu notarial, cosa que suposa un 16% més que el 2024, quan en van ser 3.532. La tendència s’incrementa en el primer trimestre del 2026 en comparació amb el mateix període de l’any passat, ja que s’ha passat de 656 enllaços a 819, un 25% més. Per franja d’edat les persones entre 26 i 40 anys són el grup d’edat que més es casa entre notari seguida dels que tenen entre 41 i 55.
Són dades de l’Observatori Notarial de Catalunya que ha presentat aquest dimecres vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, a la seu de Barcelona del Col·legi Notarial de Catalunya. L’estudi recull i analitza les dades autoritzades a les notaries catalanes durant el primer trimestre del 2026 i l’any 2025, que inclouen, entre d’altres, xifres sobre herències, testaments, matrimonis, divorcis, poders preventius, compravendes, préstecs hipotecaris, i constitució i dissolució de societats.
Iglesias ha explicat que l’opció d’aquests enllaços davant notari s’incrementa per la «celeritat i la possibilitat de triar el dia respecte al registre civil», cosa que facilita «qüestions d’organització i logística». A més, ha assenyalat que hi ha molts segons matrimonis entre el grup d’edat 26-41 anys.
Els expedients matrimonials també van arribar a xifres rècord el 2025, amb 3.410 expedients tramitats, un 11% més que l’any anterior, increment vuit punts per sobre que el produït a nivell nacional (+3). Aquesta mateixa tendència a l’alça s’observa en l’inici del 2026,d’ondeix aquest tipus de documents han augmentat també un 11% interanual. Des de l’atribució d’aquesta competència als notaris el 2021, el nombre d’expedients matrimonials realitzats a Catalunya s’ha incrementat un 251%. La vicedegana ha destacat l’«agilitat» de la tramitació d’aquesta documentació per casar-se com un dels elements clau en el seu creixement.
Juntament amb l’augment d’enllaços, també han pujat els divorcis davant notari, tot i que menys. El 2025 van ser 1.936 divorcis a Catalunya, la xifra més elevada dels últims anys, i un 3% més respecte al 2024 (1.874). A nivell nacional també es van autoritzar més divorcis, amb un augment del 8%.
Pel que fa a les dades del primer trimestre del 2026, els divorcis creixen un 13% interanual a Catalunya. Quant a les franges d’edat, predominen les persones de 41 a 55 anys, seguides per les de 56 a 70 anys i, en tercer lloc, les de 26 a 40 anys. Des de l’entrada en vigor el 2015 de la Llei de Jurisdicció Voluntària, els notaris tenen la competència de casar i divorciar, tot i que en les ruptures ha de ser sense fills en comú i de mutu acord, sense contenciosos.
Baixen les parelles de fet
No obstant, l’estudi notarial indica que les parelles de fet van descendir un 20% el 2025 respecte al 2024, amb 23.726 unions formalitzades, després de diversos anys de creixement. Aquesta tendència a la baixa es confirma en el primer trimestre del 2026 (-35%). Tot i així, Catalunya continua concentrant el 77% de totes les parelles de fet autoritzades davant notari a Espanya, cosa que significa quatre de cada cinc.
La vicedegana ha remarcat que els notaris cada vegada estan més conscienciats amb els fraus que es poden cometre per aquesta via en els permisos de residències d’estrangers, com ha denunciat en diverses ocasions la Policia Nacional, que ha investigat xarxes d’unions fraudulentes. Un 63% dels enllaços són entre un espanyol i un extracomunitari.
L’Observatori Notarial de Catalunya també assenyala que creixen els testaments i les donacions, però les herències descendeixen. Durant el 2025 es van autoritzar 144.140 testaments, un 3% més que l’any anterior, un creixement similar a l’observat a nivell nacional (+ 4%). Catalunya continua situant-se entre els territoris europeus amb més percentatge de ciutadans que formalitzen aquest document. Per edats, els ciutadans d’entre 56 i 70 anys són els qui mostren més interès per formalitzar aquest document.
També les donacions protagonitzen un dels increments més grans del 2025, amb un 22% respecte al 2024, gairebé deu punts per sobre del produït en el conjunt d’Espanya (+13%). En total, les notaries catalanes van autoritzar 22.980 donacions, arribant a un màxim històric. En el primer trimestre del 2026, les donacions continuen augmentant, un 20 %. Segons les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, per cada sis testaments formalitzats a la comunitat s’autoritza una donació. Iglesias assegura que han pujat per la voluntat dels pares d’ajudar els seus fills en l’adquisició de vivenda.
Menys herències
En canvi, les herències van descendir lleugerament per segon any consecutiu, un 2%, i se situa en 60.323, mentre que a nivell nacional van pujar un 1%. Per la seva banda, les renúncies a herències es van mantenir pràcticament estables, amb un total de 9.711 renúncies autoritzades. El principal motiu de renúncia continua sent el passiu hereditari –els deutes–, seguit de la càrrega fiscal associada a l’herència.
El nombre de testaments van pujar un 3% a Catalunya el 2025, tot i que van baixar el mateix percentatge en l’inici d’aquest any. Continua sent un dels documents que més es formalitzen davant notari i l’any passat va aconseguir una xifra rècord, amb 144.410. Catalunya és dels territoris europeus amb més persones que fan testament, principalment les persones entre 56 i 70 anys.
D’altra banda, Catalunya continua sent la comunitat on més poders preventius es formalitzen. Durant el 2025 es van autoritzar un total de 12.822, un 8% més que el 2024 i gairebé el doble que fa cinc anys. Actualment, la comunitat concentra el 43% de tots els poders preventius autoritzats a Espanya, que han incrementat un 9% durant l’inici del 2026. Els ciutadans de més de 81 anys, seguits dels d’entre 71 i 80 anys, agrupen el volum de poders preventius més gran.
Al contrari, els documents de voluntats anticipades (o testaments vitals) van patir un descens del 24%, amb 6.381 documents autoritzats el 2025. Malgrat això, gairebé la meitat d’aquests documents formalitzats a Espanya s’autoritzen a Catalunya. «Es tracta d’una disminució, per segon any consecutiu, que s’atribueix a l’aparició de noves vies fora de l’àmbit notarial per formalitzar aquests documents», assenyala Iglesias. Les dades del primer trimestre del 2026 ho confirmen de nou, amb un descens del 14% interanual.
També continuen creixent les mesures de recolzament a persones amb discapacitat, que van augmentar un 23% durant el 2025 i un 45% en el primer trimestre del 2026; a diferència de les assistències, figura que va disminuir un 6% respecte al 2024 i un 9% en l’inici del 2026.
