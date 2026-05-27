Set persones moren a França per l’onada de calor
Meteo-France pronostica que els termòmetres podran arribar aquesta setmana 39 ºC a Bordeus, 35 ºC a París i 34 ºC en zones com Nantes o Brest.
Leticia Fuentes
França s’enfronta a una onada de calor inèdita. Les autoritats s’han vist obligades a activar l’alerta taronja en vuit departaments després que les altes temperatures hagin causat "set morts", entre les quals, "cinc ofegaments", segons va informar ahir la portaveu del Govern, Maud Bregeon.
"S’han registrat set morts directament o indirectament relacionades amb la calor, incloent almenys cinc ofegaments, així com morts relacionades amb la calor extrema durant esdeveniments esportius", va dir Bregeon en una entrevista a TF1. Sobre aquesta última mort, es tracta d’una dona que estava realitzant una prova esportiva d’Hyrox a Lió.
Davant el risc, el Ministeri d’Esports francès no descarta interrompre esdeveniments esportius durant aquesta setmana, en què es preveu que els termòmetres continuïn pujant fins a arribar als 39 graus a Bordeus, els 35 a París i en zones com Nantes o Brest, els 34. Per això, el nivell d’alerta taronja es mantindrà durant els pròxims dies a Finisterre, Morbihan, la Mànega, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, el Mayenne, la Vendée i el Loira Atlàntic. 20 departaments més també es mantindran en alerta groga, a la meitat occidental del país, inclòs París i els seus suburbis interiors, Roine i Isère. "Al final de la nit, les temperatures solen superar els 20 °C a la costa oest del país, amb valors pròxims als 25°C a l’extrem de Bretanya i la costa basca", alerten des de Meteo-France.
Protegir els estudiants
Les escoles també pateixen l’acalorament. A les portes de final de curs, el Ministeri d’Educació Nacional va enviar "instruccions operatives" a directors de centres educatius i caps d’institucions per adaptar els centres a aquesta situació, obligant a prioritzar l’ús d’aules amb ombra, mantenir les persianes tancades i permetre que els alumnes surtin de les aules per beure aigua. A més, en les mateixes directrius s’insta les escoles, instituts i centres de batxillerat, a reduir o cancel·lar les activitats físiques i les sortides durant les hores de més calor.
L’onada de calor també ha afectat les línies de tren, provocant incidències en el recorregut entre París i Niça. Durant el trajecte, alguns passatgers van quedar atrapats a les vies durant gairebé quatre hores. Els vagons no estaven climatitzats, per la qual cosa els passatgers van haver d’abandonar el tren per poder respirar. "Allà dins és un autèntic forn", criticava un jove a les xarxes socials. Les autoritats ja han mostrat la seva preocupació per aquest fenomen.
