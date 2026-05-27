«Aquest vídeo és molt important per mi»: així va reaccionar Jonathan Andic al veure la caiguda que va patir el seu pare mesos abans de morir
L’incident va tenir lloc a la seu de la Mutua Universal després de l’estiu del 2024, i va ser Juan Echevarría, el difunt expresident de l’entitat, qui va demanar que el document arribés a la família d’Isak Andic
Isak Andic va patir una caiguda uns mesos abans de la seva mort
Albert Martín
Va passar a la tornada de l’estiu del 2024, uns mesos abans del fatídic 14 de desembre en què Isak Andic va morir després de caure per un barranc de 100 metres a Collbató mentre passejava amb el seu fill, Jonathan Andic. Un grup d’empresaris ja d’edat avançada ( el VESP, els Veterans Empresaris Sobradament Preparats) celebrava una de les seves cícliques menjars. Juan Echevarría, que tenia llavors 99 anys, era l’amfitrió i va organitzar la trobada a la seu de la Mútua Universal, de la qual era president. Entre els integrants del selecte grup, acudia per segona vegada Isak Andic, fundador de Mango, que només va poder ingressar al club una vegada complerts els 70 anys.
Però abans del dinar va tenir lloc un petit incident a la recepció de la seu de la Mútua, ubicada a l’avinguda Tibidabo de Barcelona. Un petit incident que pot ser ara crucial en el procés judicial obert per aclarir la mort d’Andic, una investigació en la qual el seu primogènit està acusat d’homicidi.
L’incident va ser una lleu ensopegada. A la règia entrada de l’immoble, i sense que el sòl estigués fregat, segons han explicat a EL PERIÓDICO fonts coneixedores, Andic va ensopegar i vacaure. Un empleat de seguretat el va socórrer en plena caiguda, evitant així que es colpegés al cap amb una taula de marbre i que les conseqüències de l’impacte fos més greus. L’empresari es va reposar sense més problemes i va assistir al dinar del VESP, del qual formen part també figures com Miquel Roca, Salvador Alemany i Joan Molins i del qual també va formar part Joan Uriach abans de la seva mort
Després del dinar, l’empleat que va socórrer Andic en la seva caiguda li va explicar l’episodi a Juan Echevarría i li va mostrar les imatges del mateix que havia guardat al seu telèfon mòbil obtingudes directament de les càmeres de seguretat de la Mútua Universal.
La història hauria d’haver acabat allà.
No obstant, mig any després, el 4 de març del 2025, la jutge va decidir reobrir la causa de la mort d’Isak Andic, que al principi es va considerar accidental, i va començar a quedar clar que la tesi de l’accident no era tan sòlida com es va creure inicialment. Faltava més d’un any perquè el fill de l’empresari, Jonathan Andic, fos detingut pels Mossos i posat en llibertat sota fiança (el 19 de maig), però va ser aquell mes de març passat quan Juan Echevarría, ja centenari llavors i a pocs mesos de la seva mort, va recordar l’anecdòtic vídeo de l’ensopegada d’Andic: «Per responsabilitat hem de donar a la família».
Van ser els fills d’Echevarría, a través d’un directiu i amic comú de Jonathan Andic, van contactar amb l’ara imputat per explicar-li el motiu de la trobada, mostrar-li les imatges i fer-li entrega drive. Les fonts empresarials consultades per aquest diari expliquen que al veure les imatges, Jonathan Andic es vaesfondrar. Tot i que llavors potser ni s’imaginava que seria detingut i acusat d’homicidi, els va expressar el seu agraïment entre llàgrimes i els va dir als seus dos interlocutors una frase: «Aquest vídeo és molt important per a mi». Ara, la seva defensa estudia aportar aquest vídeo a la causa. Les imatges podrien explicar per què el fundador de Mango va caure en un lloc en el qual en principi no existia cap perill.
