Dispositiu de seguretat
Més de 6.000 policies, talls de trànsit i arribada amb cotxe descobert a la Sagrada Família: així serà el viatge del Papa a Catalunya
Els Mossos establiran un centre de coordinació de seguretat amb altres forces policials durant tres dies de forma ininterrompuda
La visita del Papa a Barcelona arrencarà amb una gran trobada a Montjuïc organitzada per The Project
Germán González
A dues setmanes de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona els Mossos d’Esquadra han dissenyat un dispositiu de seguretat per garantir que els actes previstos es desenvolupin amb total normalitat. Uns 5.600 agents dels Mossos, juntament amb 500 efectius de Guàrdia Urbana de Barcelona així com efectius de la Guàrdia Civil i Policia Nacional participaran en aquest operatiu. Per això, s’establirà un centre de coordinació a Egara, en el qual junt amb les forces policials hi haurà equips d’emergència així com Casa Reial i Policia del Vaticà, que funcionarà de forma ininterrompuda des de la nit del 8 de juny fins que el Papa abandoni Barcelona.
El responsable del Pla Director de Seguretat creat per la visita del papa Lleó XIV, el comissari David Boneta, ha remarcat que s’espera una gran afluència de persones en tots els actes programats, per la qual cosa es treballa per garantir la protecció així com gestionar la mobilitat de la ciutat. A més, s’ha tingut en compte que s’està en alerta antiterrorista de 4 sobre 5.
Per això es farà un control de l’espai aeri i es reforçarà la ciberseguretat per evitar amenaces telemàtiques. Un altre dels punts d’especial sensibilitat de seguretat serà el quilòmetre que Lleó XIV vagi amb el papamòbil descobert des de l’encreuament entre l’avinguda Diagonal amb Rosselló fins a la Sagrada Família. Aquí, la policia establirà controls de seguretat als edificis del recorregut, als accessos i al subsol, a més de la protecció pròxima al mateix vehicle i a les autoritats que l’acompanyen.
Viatge descobert
El Papa utilitzarà el mateix transport dins de l’Estadi Olímpic i a la seva arribada a Montserrat tot i que en aquests espais únicament es podrà accedir per acreditació. Els accessos a Montjuïc estaran tallats i només està permès el pas per a les persones autoritzades. Potser passarà amb Montserrat, per carretera es permet el pas d’uns 70 autocars amb acreditats igual com l’accés en aeri o cremallera, que tindrà un cost inferior anada i tornada. Dins de la basílica només autoritats o convidats.
Tot i que els Mossos s’encarreguen de la seguretat de tot el recorregut dins dels espais on es desenvolupin els actes, com la Sagrada Família o l’Estadi Olímpic, la protecció serà a càrrec de Policia Nacional. La gestió de la mobilitat a Barcelona la farà la Guàrdia Urbana. El Papa i les autoritats, com els reis o el president del Govern, aniran en càpsules per garantir un desplaçament àgil i la millor protecció. La policia també evitarà aglomeracions en els recorreguts de la comitiva papal.
Dins de la presó de Brians es reforçarà la presència de funcionaris de vigilància penitenciària mentre que els Mossos impediran acostar-se al recinte. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha remarcat que l’objectiu del dispositiu, que fa mesos que es prepara, és garantir la seguretat de la visita papal però amb la menor afectació possible per a la ciutadania. Per això, ha remarcat que participaran nombroses unitats dels Mossos com la canina, els Tedax, els GEI o aeris per evitar la presència de drons no autoritzats. Parlon ha remarcat que la visita papal és un «repte operatiu extraordinari».
Pla municipal
També l’Ajuntament de Barcelona desplegarà un dispositiu especial de mobilitat i seguretat amb motiu de la visita del Sant Pare Lleó XIV, que tindrà lloc del 9 a l’11 de juny. Recorden que es tracta d’un esdeveniment d’abast internacional que projectarà la ciutat a tot el món i que coincideix amb dues fites de gran rellevància: la culminació de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i la commemoració del centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
El pla comença amb l’arribada del Sant Pare el dia 9 de juny i els primers actes a la catedral i a l’Estadi Olímpic de Montjuïc. El dia 10 el Papa anirà a Montserrat i a la presó de Brians i després se celebraran els actes centrals a Barcelona, especialment al Raval i a la Sagrada Família, mentre que el dia 11 es produirà la sortida i la desactivació progressiva del dispositiu.
Per a tots aquests desplaçaments s’establiran controls d’accés i perimetrals, per la qual cosa únicament podran passar els que estan acreditats. A més, s’establiran plans d’autoprotecció per part de Protecció Civil a les zones, així com es dissenyaran operatius d’emergències, amb presència del SEM i bombers. El dispositiu pretén reforçar els serveis de Ferrocarrils i Rodalies per garantir els accessos a la ciutat i a Monserrat, tot i que en aquest punt només hi podran anar els acreditats.
Més transport públic
Transports Metropolitans de Barcelona indiquen que quedarà inutilitzada la parada de Sagrada Família per la visita del Papa i els accessos a la línia 4 a Verdaguer, que únicament deixaran arribar passatgers i no accedir-hi. L’oferta del metro pujarà un 23% a la tarda amb reforços de les línies principals i reduir els intervals de pas. En algunes franges i coincidint amb esdeveniments hi ha augments del servei del 65% a la línia 2, del 50% en la 4 i entre el 30% i el 35% la 3 i la 5. Es mobilitzaran 150 persones més de TMB per a aquests serveis. A més, es modificaran 15 línies d’autobús.
La Guàrdia Urbana també farà restriccions de mobilitat a Ciutat Vella, la Sagrada Família i Montjuïc quan es facin actes, per la qual cosa únicament podran accedir els acreditats i els veïns i comerciants que hi resideixin. També hi haurà restriccions per aparcar. L’Ajuntament de Barcelona reforçarà els dispositius de neteja i es tancarà el Bicing a les zones afectades.
El consistori demana a la ciutadania que estigui disposada a la informació que es difondrà a través dels canals oficials durant els pròxims dies, que planifiqui els desplaçaments amb temps i que prioritzi l’ús del transport públic. La ciutat disposarà de dues pantalles a l’espai públic ubicades a la plaça de les Glòries i a Arc de Triomf perquè la ciutadania que ho desitgi pugui seguir els diferents actes.
Per a la visita del Papa a Barcelona s’han acreditat 1.600 periodistes de 30 països diferents.
