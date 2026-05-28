campanya comercial
BCN llançarà al setembre nous Bonus Consum per gastar en botigues
L’Ajuntament destina quatre milions d’euros per a 370.000 cupons amb rebaixes en compres en unes 30.000 botigues de la ciutat, una mesura que ja va prendre el 2021 i que Collboni promet repetir dues vegades cada any
«Volem que hi hagi dues campanyes a l’any que ajudin a crear l’hàbit», afirma Collboni
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona destina quatre milions d’euros a la segona edició dels ‘Bonus Consum’, amb la qual els veïns podran estalviar-se 10 euros en compres a partir de 30 euros. Es podran gastar tant en botigues d’alimentació com d’altres; entre les quals, establiments de roba, mobiliari i decoració, electrodomèstics, sabateries, farmàcies, ferreteries, joieries, floristeries, kioskos, serveis fotogràfics o gelateries. "També en llibreries, merceries, perruqueries o veterinaris", ha afegit l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
La fórmula, que pretén estimular les compres en comerços de proximitat, ja es va prendre el 2021 després del descens de vendes arran de la covid i ara es recupera, com EL PERIÓDICO va avançar dies enrere. El consistori ha anunciat aquest dimecres que la quantitat que invertirà en aquesta ocasió és la mateixa que ja va dedicar a la mesura fa cinc anys i es dividirà en dues fases en què es podran utilitzar els 370.000 vals que es llançaran: una primera etapa serà durant la pròxima tardor, amb l’inici del curs escolar, i una segona després del Nadal i les rebaixes de principis d’any, a inicis del 2027.
Cada veí podrà obtenir un màxim de tres cupons per cada convocatòria. S’aconsegueixen registrant-se en una aplicació encara per presentar-se, que donarà accés a un codi QR i que s’haurà de validar als establiments perquè l’ajuntament costegi 10 euros per compra. Caldrà complir uns requisits per aconseguir el segon i el tercer bo. El primer val de rebaixes té validesa durant dos mesos, però resulta imprescindible gastar-lo en un marge de 15 dies per obtenir el següent, que s’entregarà entre el primer i el segon mes de l’inici de la campanya per allargar-la sense que els bons es consumeixin de cop. I per aconseguir el tercer xec (el "bonus track", com l’ha anomenat Collboni), el comprador hauria d’haver esgotat els dos primers en botigues del seu barri.
L’ajuntament calcula que uns 30.000 establiments s’adheriran a la promoció. Han de ser negocis que estiguin oberts a la capital i tinguin la seva seu social a Catalunya, que acreditin una facturació inferior a 50 milions d’euros, que la botiga tingui una superfície inferior als 800 metres quadrats i no més de 250 treballadors. Una de les novetats respecte al 2021 és que aquesta vegada s’incorporen els mercats de la ciutat.
Restaurants, exclosos
En canvi, s’exclou restaurants, sales de festes, locals de joc, compres de tabac o alcohol, cadenes de menjar ràpid, serveis de lloguer de vehicles, botigues de productes cannàbics i vapejadors, franquícies i centres comercials. També queden fora els supermercats 24 hores, sobre els quals el consistori ha llançat un veto d’un any a les noves obertures per mirar de regular-ne l’expansió.
"Queden fora les activitats que no volem promoure o les que no necessiten ser promogudes", ha assenyalat Collboni. Al seu torn, ha explicat que els ‘Bonus Consum’ tornen "amb voluntat de quedar-se" i es repeteixin cada curs a partir d’ara, sempre coincidint amb la tornada a les aules i a la costa de gener: "Volem que hi hagi dues campanyes de bons consum a l’any que ajudin a crear l’hàbit de comprar a prop de casa i ajudi el comerç local en moments crítics, com són els que es donen quan hi ha una despesa extra a les llars al tornar a les escoles i a la sortida del Nadal, quan els comerciants tenen baixades de vendes".
L’Ajuntament augura que la promoció generi un retorn d’uns 12 milions d’euros per al teixit comercial de la ciutat. Cada negoci podrà intercanviar un màxim de 1.000 bons, equivalents a un pagament de 30.000 euros en compres de particulars.
L’Ajuntament explica que va introduir canvis i limitacions per evitar crítiques com les que van sorgir el 2021 per les dificultats per accedir al primer llançament dels descomptes. "Hem mirat de solucionar impediments que no ens van agradar en la primera ocasió", va assenyalar la tinenta d’alcalde de Comerç, Raquel Gil.
"Hem mirat com ho vam fer perquè els bons no s’esgotin en un dia –va emfatitzar la regidora–. És una cosa que no ens va agradar de la primera campanya. Volem que tingui continuïtat, no que en quatre dies no en quedi cap, que la promoció sigui duradora i premiï la fidelitat dels que consumeixen amb els bons".
La millor experiència
El consistori va indicar que el retorn dels Bonus Consum era una demanda de les entitats comercials, amb les quals ha negociat per acordar la nova campanya. Collboni va esgrimir que era necessari comptar amb nous pressupostos municipals per finançar la política d’incentius per adquirir en botigues i va remarcar que, per a les associacions gremials, els vals descompte del 2021 van ser "la millor experiència de promoció del comerç de proximitat" que hi ha hagut a Barcelona.
"Es van fer en el marc de la sortida de la crisi de la covid. Ara neix amb idea de crear i mantenir hàbits, perquè els veïns sàpiguen quines botigues tenen a prop de casa per fer la compra quotidiana", va assenyalar Collboni, que va observar que els negocis de proximitat actualment noten més la competència de les grans plataformes d’internet que cinc anys enrere. En tot cas, ha assegurat que hi ha "una trucada implícita a la confiança i l’esperança" per al sector amb la promoció: "Veiem estratègies que surten bé per fer competitiu el comerç, hi ha bones experiències, gent que surt i no tira la tovallola... L’ajuntament s’ha de posar al costat d’aquesta gent". L’alcalde ha estimat que el comerç "és responsable del 13% de la riquesa" que la ciutat crea i contracta més de 100.000 treballadors.
