Belén González, comissionada de Salut Mental: "La salut mental no és una malaltia que es pot corregir amb una pastilla"
La psiquiatra defensa un model que prioritza les condicions de vida i les cures comunitàries sobre l’enfocament clínic
«La gent ve autodiagnosticada i demana una resolució ràpida del problema»
Marc Darriba
Des del comissionat s’ha defensat una mirada de la salut mental més psicosocial i menys biologicista. ¿En què diria que es concreta aquest canvi de paradigma més enllà del discurs?
Una de les concrecions és l’Observatori del Suïcidi. Si penséssim que els problemes de salut mental són exclusivament biològics i que només s’han d’abordar des del sistema sanitari, estaríem completament errats i només faríem polítiques assistencials. Però no és així. On estem fent més feina és en la coordinació de polítiques amb altres àmbits. Per exemple, amb Joventut, intervenim en col·lectius especialment vulnerables com la infància migrant o els menors no acompanyats, per poder fer trajectòries d’acompanyament i prevenir problemes de salut mental greus en el futur.
¿I en l’àmbit de l’ocupació?
Estem treballant amb la Seguretat Social, amb Treball i amb l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per reconèixer que les circumstàncies laborals són un determinant clau en el desenvolupament de problemes de salut mental. Això fins ara no està reconegut al nostre país, però és una realitat que vivim dia rere dia als nostres cossos quan anem a treballar.
¿Fins on creu vostè que pot arribar el sistema sanitari davant de sofriments que no tenen un origen exclusivament clínic?
El sistema sanitari ha de mantenir una mirada comunitària. Té limitacions lògiques: una psiquiatra no és una advocada laboralista, no et pot aconseguir un habitatge adequat ni fer d’advocada de violència de gènere. Tant de bo poguéssim fer tot això, però tenim unes limitacions molt particulars. Ara bé, el que sí que pot fer una psiquiatra és reconèixer aquests factors. Si una persona arriba amb una depressió atroç perquè fa 20 anys que viu una situació de violència de gènere, pot reconèixer que el que està passant és que travessa una situació que determina les emocions que té. Això és molt diferent de dir-li que el que té és un diagnòstic i una malaltia mental que passa al cervell. L’enfocament és radicalment diferent.
Vostè ha parlat de la necessitat de no reduir la salut mental a una resposta farmacològica. No obstant, moltes persones continuen sortint de la consulta amb un psicofàrmac com a principal o única resposta. ¿Per què passa això?
L’atenció primària està molt desbordada per l’assistència i, davant la incapacitat de donar unes respostes més complexes o contextuals, moltes vegades s’opta per una cosa que considerem que és ràpida: prescriure un psicofàrmac. Però mai hauria de ser més ràpid prescriure un psicofàrmac que portar a terme un abordatge comunitari i narratiu del problema que està tenint el pacient. Els psicofàrmacs tenen una repercussió que hauria de comportar, com a mínim, tant temps d’explicació, seguiment i atenció com una intervenció narrativa que tingui en compte els determinants socials. Ara bé, no és excloent. El psicofàrmac no suposa un problema per si sol. Depèn d’en quin context es doni i amb quina narrativa es doni. El que està clar és que no pot ser l’única resposta.
¿Com es pot reduir aquesta resposta farmacològica en un sistema en què els professionals tenen tan poc temps per cada consulta i estan tan saturats?
Cal fer un seguiment, explicar els efectes secundaris, atendre els problemes que genera, la dependència, les noves consultes. Pensar que donar un psicofàrmac comporta menys feina i menys temps que una intervenció narrativa és un error. I després també hi ha la idea que jo soc l’única que és a la meva consulta i que ho he de respondre tot. Però treballem amb equips multidisciplinaris. En salut mental moltes vegades intentem evitar incrementar els fàrmacs o prescriure’ls perquè els pacients poden tenir temps per parlar amb la seva infermera de referència.
També hi ha persones que acudeixen a la consulta demanant una solució ràpida, moltes vegades en forma de benzodiazepina o de medicació. ¿Com es trenca aquesta dinàmica sense culpabilitzar ni pacients ni professionals?
La gent ve ja diagnosticada de casa perquè ho ha vist en les xarxes socials, perquè l’hi ha comentat un amic, perquè s’ha fet un diagnòstic online o perquè ha anat a la privada i li han fet una avaluació. La gent ve autodiagnosticada i, efectivament, amb una petició de resolució ràpida del problema. I això ens posa als professionals davant un problema enorme per desmuntar aquest relat. Però no es desmunta només des de les consultes. Quan com a societat diem que tenim un problema de salut mental i l’única resposta que se’ns acut és demanar més professionals de salut mental, el que estem dient és que el resolguin ells. Si en canvi diem que necessitem accés a l’habitatge, aquí la cosa canvia.
¿Creu que el pes històric del model farmacològic ha condicionat la manera en què entenem i abordem el sofriment psíquic?
Sí, sens dubte. Sempre hem estat amb la història de la bala de plata en salut mental. Primer van ser els ISRS, després altres antidepressius, després els antipsicòtics de primera generació, els de segona generació, l’esketamina, i ara apareixen els psicodèlics com la nova gran promesa que solucionarà els problemes de salut mental. Aquesta història l’hem escoltat repetida amb cada psicofàrmac que ha aparegut.
I cap ha contribuït a reduir la càrrega de malaltia mental ni en la nostra societat ni en cap altra. Per tant, els psicofàrmacs en salut mental no són la solució. La salut mental és moltíssim més complexa que pensar que es tracta simplement d’una malaltia que es pot corregir amb una pastilla per resoldre un desequilibri.Moltes entitats del tercer sector denuncien que encara esperen recursos que no acaben d’arribar. ¿Què els diria?
Som en un camí. No hem arribat al final, sens dubte. Ens queda moltíssima tasca per fer. Però des del principi en el Comissionat vam tenir clar aquest compromís. Tant de bo tinguéssim més finançament i poguéssim fer canvis molt més ràpids. Però vam començar fa dos anys i mig i les polítiques són una mica com portar un transatlàntic: per fer-lo girar fa falta temps i esforç. Gira molt a poc a poc, però gira.
