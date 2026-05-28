Previsió meteorològica
Catalunya bat un rècord de calor nocturna i s’endinsa en la jornada més càlida d’aquest episodi de calor extrema per a un mes de maig
Portbou ha viscut una nit per sobre dels 28 graus, una xifra que supera en més d’1 grau l’anterior rècord per a un mes de maig establert el 2001
L’explosió de la calor ja deixa rècords històrics per a un mes de maig i augura «temperatures de canícula» durant una setmana més
Valentina Raffio
Dimecres a la nit entre dimecres i dijous, al municipi de Portbou s’ha batut un rècord de temperatura fins ara impensable per a un mes de maig. Segons apunten els registres del Servei Meteorològic de Catalunya, després d’una jornada a més de 30 graus, els termòmetres del municipi no van baixar dels 28 ni tan sols després de la posta del sol. Es tracta de la mínima més alta mai registrada en un mes de maig en aquesta localitat i que supera en més d’1 grau l’anterior rècord registrat en aquesta estació, que datava de l’any 2001 quan es van arribar als 26,8 graus a finals de maig. Els meteoròlegs afirmen que es tracta del primer gran rècord de calor que es registra a Catalunya després de l’arribada d’aquest episodi anòmal d’altes temperatures en plena primavera. I ho fa, a més, en l’arrencada d’una jornada que, tal com apunten els models, podria ser una de les més càlides de tot aquest episodi en la geografia catalana.
Els models apunten que aquest dijous es produirà una pujada dels termòmetres a tot Catalunya. La temperatura màxima augmentarà respecte als valors registrats en els últims dies i arribarà entre 29 i 34 graus al litoral i entre 36 i 38 graus en punts de l’interior. A Barcelona s’esperen màximes per sobre dels 33 graus durant el dia i, a la nit, mínimes que no baixaran dels 22 graus, cosa que equivaldria a la nit tropical més intensa registrada a la ciutat des de començament d’any. Els experts també afirmen que a la zona de Terres de l’Ebre el mercuri podria pujar fins als 38 graus durant aquesta jornada. Igual que al ponent de Lleida, on també es pronostiquen màximes per sobre dels 37 graus de cara a aquest dijous. Aquests valors es perfilen, ara com els més alts de l’episodi. Tot i que tot apunta que en els pròxims dies podrien patir algun repunt.
Els pronòstics apunten que per als pròxims dies continuarem amb temperatures molt altes per a l’època amb entre 5 i 10 graus més respecte a l’habitual per a un mes de maig. S’esperen «màximes superiors a 34 graus de forma generalitzada» i nits tropicals en àmplies zones de la península Ibèrica. Els pronòstics suggereixen que aquesta explosió de la calor podria mantenir-se almenys fins a mitjans de la setmana vinent. «Tot i que encara falten uns quants dies i hi ha una mica d’incertesa en el pronòstic, el que ens diuen les prediccions és que podria començar amb una nova pujada de les temperatures, així que ara per ara, almenys fins a mitjans de setmana, seguirà la calor molt inusual per a l’època de l’any», comenten des de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) amb referència a l’evolució de les temperatures durant els pròxims dies.
Aquesta situació de temperatures extraordinàriament altes per a l’època es deu a la presència d’una potent dorsal, és a dir, una zona d’altes pressions que estabilitza l’atmosfera i afavoreix l’acumulació de calor. Segons expliquen els experts, aquesta situació fa que apenes hi hagi vent ni renovació de l’aire, per la qual cosa la calor que genera el sol durant el dia queestà atrapat a prop de la superfície i s’acumula jornada rere jornada. A més, dins d’aquestes dorsals es produeix un fenomen anomenat subsidència on l’aire descendeix des de capes altes de l’atmosfera i, al comprimir-se durant la baixada, s’escalfa encara més. Tot això provoca un augment addicional de les temperatures respecte a l’esperable davant aquest tipus de fenòmens atmosfèrics. «A això se suma l’efecte del canvi climàtic, que està fent que els episodis de calor extrema siguin cada vegada més freqüents i intensos, fins i tot fora dels mesos habituals d’estiu», expliquen des de l’Aemet.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat