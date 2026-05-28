Educació gastronòmica
L’escola de cuina que ensenya molt més que receptes: «Molts nens no saben identificar aliments bàsics»
Cuinar és una activitat plena de beneficis educatius per als més petits. Posen en pràctica coneixements de matemàtiques, descobreixen nous sabors i reforcen la seva autonomia personal
Uxía Miranda
Els nostres hàbits evolucionen al mateix ritme que canvia el món on vivim. La cuina n’és un exemple clar. Cada vegada passem menys temps davant dels fogons; recorrem més als precuinats, a elaboracions ràpides o a les comandes a domicili. Però cuinar és molt més que ajuntar ingredients, tal com ensenyen des de fa gairebé cinc anys a l’escola de cuina Cousiñas, a Pontevedra.
La seva fundadora, Nieves L. Martín, va estudiar cuina, tot i que sempre li havia cridat l’atenció l’ensenyament. Després de treballar en el món de l’hostaleria, amb els horaris que comporta aquest sector, i després de donar a llum la seva primera filla, va prendre la decisió d’unir totes dues passions en un mateix projecte.
Així va néixer Cousiñas, una escola que, malgrat estar oberta a tots els públics, té els nens com a principals usuaris. «Abans d’obrir vaig provar molt amb la meva filla, que ara té sis anys, i vaig veure l’estimulació que els aporta la cuina, des de manipular ingredients, les olors, l’aprenentatge i fins i tot el coneixement nutricional», explica.
Cada setmana passen per l’escola desenes de nens per gaudir d’una activitat extraescolar una mica diferent. «Hi ha activitats de cuina a les escoles, però no amb aquest format. Nosaltres busquem que cada alumne participi activament en l’elaboració», explica Martín. Les instal·lacions estan dividides en diverses estacions de treball, equipades individualment amb plaques de vitroceràmica, campana extractora, forn i espai per deixar volar la imaginació entre taules de tallar, gots mesuradors i espàtules. Gairebé com un plató de MasterChef en miniatura.
No només és tècnica
L’alumnat més petit de Cousiñas té dos anys i hi assisteix acompanyat d’un adult. A les activitats extraescolars, les edats oscil·len entre els quatre i els deu anys. Les famílies busquen una mica de tot quan hi inscriuen els fills. En part, que s’entretinguin durant una hora i mitja i s’ho passin d’allò més bé, però també hi influeix el factor didàctic.
Tal com comparteix Nieves, molts pares i mares veuen la cuina com una eina educativa: «No només aprenem a tallar i totes aquestes coses. Per exemple, treballem matemàtiques amb les balances i practiquem la lectura i l’escriptura amb les receptes».
No hi ha recepta que se’ls resisteixi a aquests nens!
De vegades també practiquen anglès mitjançant vocabulari culinari o plantegen preguntes enfocades a qüestions d’alimentació i és que, segons reconeix la cuinera, «molts nens no saben identificar aliments bàsics». «Moltes famílies van amb presses, no impliquem els nens petits a la cuina perquè es cuina menys a casa i, en moltes ocasions, ens alimentem malament. Tot això fa que els nens no coneguin els aliments», reflexiona.
Les sessions a Cousiñas també ajuden a millorar la relació amb el menjar i a entrenar el paladar, de vegades tan “exquisit”, dels més petits. «Si són petits i tenen a casa un tros de carbassó al plat poden dir “mamà, no me’l vull menjar”, però quan el preparen ells mateixos és diferent», exposa la propietària de l’escola. «La setmana passada, per exemple, fèiem servir julivert, només havíem d’agafar-ne les fulles per donar gust a un plat de mongetes. Els nens, per aprofitar la branca, se l’estaven menjant. Com que ho preparen ells, no es tallen gens, tasten la majoria de les coses». Tot això, a més, reforça la seva autonomia personal.
Per continuar cuinant a casa
El que cuinen els nens a Cousiñas s’ho emporten a casa, per a “alegria” de les famílies. Les receptes s’organitzen en blocs; per exemple, explica Nieves, van estar diverses setmanes treballant només amb receptes basades en llegums.
Amb els alumnes més grans desenvolupen projectes com “Viatjar per Europa”, en què van cuinar dos o tres plats típics de diferents països. Ja han passat per la gastronomia grega o l’hongaresa.
El receptari complet queda després a les seves mans per a qui vulgui repetir les elaboracions a casa. Molts ho fan, tal com li consta a Nieves per les fotografies que rep sovint de les famílies. «Una de les coses que més han preparat fora són uns rotllets de canyella que van fer amb l’Irene, l’altra professora. Hi ha un nen que crec que els fa un cop per setmana», explica divertida.
Cousiñas demostra així que la cuina és una eina educativa integral i, a més, forma els nens en una qüestió tan important com l’alimentació. La qüestió no és pas banal: que no som allò que mengem?
