La defensa de Jonathan Andic recorre i demana a la jutge anul·lar la presó amb fiança
J. G. Albalat
L’equip d’advocats de Jonathan Andic, encapçalat pel lletrat penalista Cristóbal Martell, ha presentat aquest dijous al jutjat de Martorell un recurs en què reclama que s’anul·li la interlocutòria per la qual se li va imposar presó provisionaleludible sota fiança d’un milió d’euros al primogènit del fundador de Mango, Isak Andic, i que se li retirin totes les mesures cautelars. El fill gran de l’empresari, que va dipositar aquesta fiança en mitja hora i va quedar en llibertat, està investigat per un presumpte delicte d’homicidi per la mort del seu pare, que va morir al caure per un barranc en un camí de Collbató el 14 de desembre del 2024. La defensa afirma que els indicis existents contra l’investigat –així com els arguments que utilitza la jutge Raquel Nieto Galván per justificar les mesures cautelars– no són suficients per acordar una mesura d’aquesta naturalesa.
La jutge sosté en la seva ordre de presó amb fiança que la mort del fundador del gegant de la moda «no va ser accidental», sinó que hi va tenir una «participació activa i premeditada» el seu fill Jonathan. Al seu entendre, «hi ha prou indicis per considerar l’investigat com a autor d’un delicte d’homicidi amb resultat de mort respecte d’Isak Andic». En la seva declaració davant la jutge, l’acusat només va contestar a preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell, amb nombrosos «monosíl·labs», tot i que va tornar a explicar que el seu pare havia caigut de forma fortuïta. Una de les hipòtesis és que abans de la caiguda es cva produir unforcejament.
No obstant, la resolució judicial relata diversos indicis contra Jonathan. La interlocutòria de presó amb fiança assenyala, sobre la base d’un informe tècnic de la Unitat de Muntanya dels Mossos, que «es descarta la relliscada» com a causa de la caiguda mortal. «És com si s’hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant. Totes les lesions són al costat dret i en forma ascendent. No presenta lesions als palmells de les mans, es descarta la relliscada amb una pedra o caiguda cap endavant», assenyala la jutge. Els experts policials van concloure que la marca trobada al lloc dels fets, que consideren que és d’Isak i resultat de refregar intensament amb el terra a conseqüència d’un forcejament, no es va poder realitzar «de forma fortuïta».
Contradiccions
Un altre dels indicis són les contradiccions en les dues declaracions de Jonathan. En la primera, prestada després de la mort d’Isak, va explicar que caminava cinc metres per davant del seu pare i que aquest s’havia parat per fer unes fotos. «Mentre caminava –recull la interlocutòria sobre la seva primera declaració–, va sentir un soroll de pedra caient, es va girar i únicament va veure un cos rodant entre els matolls, va escoltar un fort cop i un gemec de dolor del seu pare». En la seva segona declaració, va explicar que el seu pare havia utilitzat el mòbil a l’inici del recorregut i que ja no va tornar a treure’l, com van poder comprovar els Mossos, que van trobar el terminal a la butxaca dels pantalons del mort.
El primogènit de l’empresari també va assegurar que tenia una bona relació amb el seu progenitor i que el fet que l’apartessin del capdavant de Mango «no havia comportat cap problema professional ni personal ni familiar». No obstant, diversos testimonis han explicat a la policia que sí que hi va haver una crisi per aquest canvi a l’empresa. Segons la jutge, el motiu principal de l’esmentada mala relació era «l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida».
Planificació i desaparició del mòbil
Una altra de les proves recollides en la resolució judicial és que Jonathan Andic va fer el recorregut per Collbató els dies 7, 8 i 10 de desembre –la caiguda va ser el dia 14–, i no una sola vegada i dues setmanes abans, tal com ell havia explicat als agents. Per a la jutge, aquest indici revela «una planificació i un estudi previ del lloc dels fets; un intent de crear una situació i circumstàncies concretes com més discretes possibles prèviament als fets, en el mateix moment i durant els minuts posteriors a la caiguda».
Una dada rellevant per als investigadors és també que, el març del 2025, tres mesos després de la mort del seu pare i quan a la premsa es va informar que el cas es reobria, el telèfon mòbil d’Andic va desaparèixer de forma «sospitosa», segons la jutge, que qualifica les circumstàncies d’«estranyes». Segons Andic, el mòbil antic li va ser robat a Quito, Equador, en un viatge llampec que va realitzar el 24 de març. Va tornar a Espanya dos dies després. «Les dates de la desaparició de l’antic terminal coincideixen amb la informació donada pels mitjans de comunicació de la reobertura de l’expedient judicial», remarca la jutge. Aquest mòbil no es va connectar en cap moment des de l’Equador, segons fonts judicials consultades.
