Els ‘boomers’ es divorcien més davant notari que els mil·lennistes
Germán González
Els catalans es casen més davant notari i també es divorcien més. L’any passat es van registrar 4.084 casaments en seu notarial, cosa que suposa un 16% més que el 2024, quan en van ser 3.532. La tendència es va accentuar el primer trimestre del 2026 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, al passar de 656 enllaços a 819 (un 25% més). Per franges d’edat, les persones entre 26 i 40 anys són el grup que més es casa davant de notari, seguit dels que tenen entre 41 i 55. En divorcis, que també van augmentar un 3%, destaca el fet que els boomers formalitzen més ruptures que els mil·lennistes: els que més es divorcien són les persones de 41 a 55 anys, seguides de les de 56 a 70 i, en tercer lloc, les que tenen entre 26 i 40 anys.
Segons la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, que va presentar ahir les dades de l’Observatori Notarial de Catalunya, els enllaços davant notari augmenten per la "celeritat i la possibilitat de triar el dia respecte al registre civil", cosa que, assegura, facilita "qüestions d’organització i logística". També va assenyalar que hi ha molts segons matrimonis entre el grup d’edat 26-41 anys.
De fet, els expedients matrimonials també van arribar a xifres rècord el 2025, amb 3.410 tramitats, un 11% més que l’any anterior, un increment de vuit punts superior al registrat a la resta de l’Estat (+3). Aquesta mateixa tendència a l’alça es va observar en l’inici del 2026, amb un increment de l’11% interanual. També van augmentar els divorcis davant notari. El 2025 se’n van registrar 1.936, la xifra més elevada dels últims anys, un 3% més respecte al 2024 (1.874).
Segons l’estudi, les parelles de fet van descendir un 20% el 2025 respecte al 2024, amb 23.726 unions. Aquesta tendència a la baixa es va confirmar el primer trimestre del 2026 (-35%). Tot i així, Catalunya continua concentrant el 77% de les parelles de fet autoritzades a Espanya.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona