conflicte laboral
Els talls de carretera dels docents tensen la reunió amb el Govern
Educació proposa un augment mensual de 355 euros en quatre anys, cosa que suposaria 155 euros més que el que s’ha pactat amb CCOO i UGT. Els sindicats reclamen una pujada salarial més gran i "acostar-se a les 6.500 dotacions per a la inclusiva.
Avui estan previstes vagues al Maresme, al Vallès Oriental i a l’Occidental
Helena López
Després de més de tres hores de reunió, la sisena trobada de la taula de negociació entre Educació i els sindicats, centrada en l’increment salarial, va acabar ahir sense acord. La cita va començar cap a les 16.20 hores (gairebé una hora i mitja més tard del previst), enmig d’una acalorada jornada de vaga general (la quarta des d’inicis de curs) en la qual es van registrar talls de trànsit en sis punts de l’AP-7, de Girona a Torredembarra, i l’A-2 a l’altura de Lleida. Les accions en aquestes dues grans artèries van posar en perill la mobilitat a Catalunya i van obligar la Generalitat a activar en prealerta el pla #Procicat amb l’objectiu d’atendre els conductors que van quedar durant hores atrapats en diversos punts i oferir-los avituallament.
Els talls de trànsit dels docents van afegir pressió al departament –van deixar imatges èpiques– i també van ser motiu de tensió. De fet, la trobada va començar gairebé una hora i mitja tard com a mostra de malestar per part del Govern. "No hem demanat explícitament als sindicats aixecar els talls, però és cert que no ajudaven al clima negociador", va reconèixer a l’acabar la reunió el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, que es va comprometre a entregar per escrit una nova proposta avui al migdia, hora en què començarà una nova reunió. Durant la jornada hi ha convocades vagues al Vallès Oriental i Occidental i al Maresme. De fet, l’aturada no només segueix vigent, sinó que la portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, va demanar als docents convocats que la segueixin amb força per "continuar exercint pressió".
Aportació de l’Estat
Durant les tres hores de reunió, el Govern va tornar a explicar als sindicats –segons el relat d’Ustec– que, amb els 78 milions que projectava dedicar als complements singulars, podrien apujar el nou complement per a tots els docents fins a 46,90 euros el 2026 i anar-ho incrementant progressivament fins als 75 euros en quatre anys. Aquest import, sumat a l’augment del 30% del complement autonòmic, suposaria una pujada en quatre anys de 355 euros. O sigui, 155 euros més al mes que els 200 inclosos en l’acord amb CCOO i UGT. A aquest augment s’hi ha d’afegir la pujada de l’11% fins al 2028 decretada pel Govern de Pedro Sánchez sobre la part de la nòmina que aporta l’Estat.
La proposta, no obstant, és considerada insuficient pels sindicats de la vaga, que exigeixen –al document per escrit que van demanar per a aquest matí–, d’una banda, una clàusula que lligui el salari a la inflació i, de l’altra, un augment de la quantia del nou complement.
Més enllà del sou –que ha centrat la major part del temps de les sis reunions entre sindicats i conselleria–, des d’Ustec també apunten a la necessitat d’"acostar-se a les 6.500 noves dotacions de personal per a l’escola inclusiva que reclamen (l’última proposta de la conselleria n’incloïa 2.000). El sindicat majoritari demana el compromís que hi hagi equips psicosocials i mestres d’audició i llenguatge (MALL) a cada centre i que l’alumnat NESE B (nens que requereixen recolzament per necessitats que deriven de situacions socioeconòmiques) compti per 1,5 places. "Els compromisos abstractes no són suficients", assenyalen des d’Ustec.
Crida l’atenció la distància sideral del relat entre els mestres que han estat tot el curs manifestant-se als carrers –demanant, bàsicament, més recursos per poder ensenyar– i el que es discuteix en les negociacions: principalment, salari. Segura, d’Ustec, va assegurar després de la reunió d’ahir que aquesta va ser "absolutament decebedora". El cas és que, a primera hora del matí, Segura va afirmar en una entrevista a Catalunya Ràdio que "no sortirien de la reunió sense acord". No va ser així.
Seguiment del 60%
"No hem pogut parlar d’escola inclusiva, per a nosaltres una condició indispensable, perquè CCOO i UGT s’hi neguen", va denunciar la portaveu d’Ustec. De fet, no ho fan perquè aquests últims ja aborden la qüestió a la taula de desplegament de l’acord de país que va provocar el divorci entre els sindicats.
S’ha de dir que es respira més tensió entre els sindicats del pacte i els de la vaga que entre aquests i el Govern, cosa que no afavoreix precisament una negociació que semblava a prop de desencallar-se però que continua sense resoldre’s, amb noves vagues quasi diàries (demà n’hi ha una convocada al Baix Llobregat i el Penedès, per a la qual han organitzat fins i tot una mobilització a Montserrat). La vaga d’ahir, això sí, va tenir un seguiment del 60% segons Ustec i de quasi el 30% segons el departament.
Per la seva banda, el portaveu de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, va definir la situació com "el dia de la marmota" i va insistir en la seva petició de convocar càtedres a secundària i refer el currículum. Isarn Pardos, portaveu de CGT Ensenyament, va agrair la demostració de força dels docents als talls de carretera durant les mobilitzacions i va insistir que encara estan "molt lluny de resoldre la situació d’emergència educativa del país". Potser aquest sigui l’únic punt d’acord entre totes les parts, dins i fora de la reunió.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona