Conflicte a l’escola catalana
Esther Niubó, consellera d’Educació i FP: «Aquesta tarda farem una proposta amb millores salarials i de personal que serà la definitiva»
Ustec considera «inacceptable» que Educació presenti una «proposta definitiva» abans que hagi estat formalment negociada a la mesa sectorial d’aquesta tarda
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, ha assegurat aquest dijous al Parlament que aquesta tarda presentarà als sindicats una nova proposta «amb millores salarials i de personal», que serà «la definitiva». «És una proposta més completa, tant en la previsió de recursos a l’aula com en el tema salarial, per incorporar-la a l’acord, i que esperem que serveixi per assolir un enteniment, estabilitzar el sistema educatiu i encarar la millora educativa de la pròxima dècada». Així ho ha explicat en una compareixença per presentar els detalls del pressupost del seu Departament per al 2026, al qual es destinaran 8.356 milions d’euros, un 24,5% més que el 2023, any dels últims comptes aprovats a Catalunya, però els mateixos que en els comptes presentats al febrer i finalment no aprovats.
En la reunió d’ahir, la sisena des que Educació i sindicats en vaga van reprendre les negociacions, hi va haver acostaments entre les parts en matèria retributiva a través d’un nou complement que tots els docents percebrien aquest any, però encara hi ha esculls en la seva quantia i en noves dotacions per a l’escola inclusiva.
Nous actors
Una negociació que va estar marcada per un actor inesperat: l’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC); col·lectiu que va impulsar els talls a l’AP-7 i l’A-2 que van paralitzar una part important del país durant hores i van tenir un impacte directe en la reunió prevista a les 15 hores a la conselleria, que va començar una hora i mitja tard precisament per aquesta tensió. Una acció creada al marge dels sindicats de la mesa i que, segons asseguren des de l’AEC, és «una clara advertència que el moviment dels docents no es tancarà en fals amb un acord a la baixa». Amb aquest nou escenari, una reunió que la portaveu d’Ustec, Iolanda Segura, veia possible tancar amb un preacord a primera hora del matí en una entrevista a Catalunya Ràdio, va tornar a acabar sense acord.
De moment, Ustec ha reaccionat ràpidament a les declaracions de la consellera al Parlament, considerant «inacceptable» que Niubó presenti una «proposta definitiva» abans que hagi estat formalment negociada a la mesa sectorial d’aquesta tarda. «Fins ara, el Departament no ha presentat cap proposta detallada per escrit, tal com hem reclamat reiteradament els sindicats convocants de la vaga. Per tant, no pot ser que la primera proposta formal que arribi a la mesa es presenti ja com una proposta definitiva i tancada», apunten des d’Ustec, que defensen que la reunió d’aquesta tarda ha de servir per negociar amb garanties una proposta oberta, no per validar una proposta de «ho agafes o ho deixes».
Pendents d’una nova consulta
A més, des d’Ustec insisteixen que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació «serà consultat amb el conjunt del col·lectiu docent».
«El sindicat afronta la reunió amb tota la força acumulada durant les jornades de vaga i mobilització, amb un professorat més organitzat i mobilitzat que mai als centres educatius del país», assenyalen des d’Ustec, que admeten que es van aproximant a un acord, però que cal arribar-hi amb totes les garanties.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat