Jubilar-se i descobrir que no tens amics: l’avís de Luis Rojas Marcos sobre la soledat
El psiquiatre alerta que perdre la feina també pot significar perdre l’únic entorn social
La jubilació és, per a moltes persones, una etapa esperada: s’acaba la pressió laboral, arriben més hores lliures i sembla que comença un temps per descansar. Però aquesta nova vida també pot destapar una realitat incòmoda. Hi ha persones que, quan deixen de treballar, s’adonen que bona part de la seva vida social depenia de la feina. Els companys i companyes desapareixen del dia a dia, algunes amistats s’han anat perdent, hi ha familiars que ja no hi són i, de cop, el silenci pesa més del que s’esperava.
Això és el que explica el psiquiatre Luis Rojas Marcos, investigador i professor, de 82 anys, en una entrevista al pòdcast Lo que tú digas, d’Álex Fidalgo. El doctor ho resumeix amb una frase directa: “Quan vaig deixar la feina, em vaig adonar que no tenia amics”. No volia dir que no conegués gent, sinó que no tenia vincles profunds amb qui compartir emocions, pors o experiències personals.
Quan els companys de feina ja no hi són
Durant anys, moltes persones confonen el contacte diari amb l’amistat. Parlen amb gent a la feina, comparteixen cafès, reunions, problemes i rutines, però aquests vincles no sempre sobreviuen quan arriba la jubilació. La sortida del món laboral pot trencar de cop una estructura que donava conversa, horaris, reconeixement i sentiment de pertinença.
A més, en la vellesa també apareixen altres pèrdues. Hi ha familiars que moren, persones estimades que emmalalteixen, amistats amb qui es perd el contacte i entorns que es van fent més petits. Per això, algú pot haver estat envoltat de gent durant dècades i arribar a aquesta etapa sense una xarxa real de suport emocional.
Com afecta emocionalment i en la salut
La soledat no desitjada no és només una sensació trista. Pot afectar la salut mental, el benestar físic i les ganes de continuar fent coses. Rojas Marcos diferencia entre estar sol i sentir-se sol. Segons el psiquiatre, “la soledat és un sentiment molt negatiu que et fa patir” i pot obrir la porta a la depressió.
El metge alerta que la depressió “et treu l’esperança” i que, quan una persona perd aquesta esperança, també pot començar a perdre la il·lusió per viure. L’Observatori Estatal de la Soledat No Desitjada, SoledadES, de la Fundació Once, ja va advertir que aquest problema augmenta entre la població de més de 65 anys i arriba al 20% en els majors de 75.
Per què passa això amb l’envelliment?
Una part del problema és que moltes persones han construït la seva identitat al voltant de la feina. El càrrec, la rutina, els horaris i el reconeixement professional ocupen tant d’espai que, quan desapareixen, queda un buit difícil d’omplir. Rojas Marcos explica que ell mateix havia après a separar molt la vida personal de la professional, fins al punt de no compartir aspectes íntims amb altres persones.
També hi pesa l’edatisme, és a dir, els prejudicis sobre l’edat. Encara hi ha la idea que fer-se gran és sinònim de decadència, inutilitat o pèrdua inevitable. Però el psiquiatre insisteix que no tot el malestar s’ha d’acceptar com una conseqüència normal de l’envelliment. Hi ha problemes que es poden abordar, vincles que es poden reconstruir i activitats que poden tornar a donar sentit al dia a dia.
Què aconsella Luis Rojas Marcos?
El primer consell és actuar. “Quan arribes a aquesta edat i t’adones que no tens amics, has de fer alguna cosa al respecte”, defensa Rojas Marcos. En el seu cas, va optar per reconnectar amb persones amb qui havia compartit experiències, obrir-se emocionalment i reprendre vincles familiars.
El psiquiatre també recomana parlar. “Parlar sol és molt sa, i parlar amb altres persones és bo per a la salut física, social i mental”, assegura. Això pot voler dir trucar algú, quedar per prendre un cafè, apuntar-se a una activitat, aprendre música, sortir a caminar, fer exercici o buscar espais on tornar a sentir-se part d’un grup.
Canviar el rol i trobar nous objectius
Assumir la jubilació no vol dir resignar-se. Vol dir canviar de rol. La persona deixa de ser treballadora, però no deixa de tenir experiència, interessos, capacitat de decidir ni dret a gaudir. Rojas Marcos defensa la importància de tenir metes, encara que siguin senzilles. No calen grans projectes: pot ser recuperar una afició, cuidar relacions, fer activitat física o compartir coneixement amb altres persones.
Un altre element clau és el sentit de l’humor. El psiquiatre el considera una eina fonamental per afrontar la vida i especialment la vellesa. “T’afegeix anys de vida”, afirma, perquè ajuda a relativitzar els problemes i a augmentar el benestar.
El missatge de fons és clar: la soledat en la jubilació no s’ha d’amagar ni normalitzar com si fos inevitable. Cal parlar-ne, detectar-la i actuar abans que afecti la salut. Perquè deixar la feina no hauria de significar quedar-se sense món.
