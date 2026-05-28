La jutge va ordenar punxar el telèfon de Jonathan Andic
La defensa del fill del fundador de Mango presentarà avui el recurs contra la interlocutòria de presó amb fiança. Creu que amb els indicis contra l’investigat no n’hi ha prou.
J. G. Albalat
La jutge de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isak Andic, va acordar durant el secret de les actuacions que els Mossos intervinguessin el telèfon del primogènit de l’empresari, Jonathan Andic, detingut el 19 de maig pel presumpte homicidi del seu pare, segons van confirmar ahir a EL PERIÓDICO fonts coneixedores de les indagacions. La intervenció telefònica es va produir després que el març del 2025 es reobrís el procés judicial per la mort del magnat de la moda, ocorreguda el 14 de desembre del 2024, després de caure a prop de les coves de Salnitre, a Collbató.
Les fonts consultades afirmen que la intervenció telefònica es va mantenir durant un temps, tot i que no van precisar si van ser dies o mesos. La punxada de telèfons és una mesura que ha de respectar els principis d’especialitat, idoneïtat, excepcionalitat, necessitat i proporcionalitat i, per tant, s’acorda habitualment en investigacions per delictes greus, com homicidis, assassinats o narcotràfic. La interlocutòria que l’acorda ha d’estar motivada i basada en indicis. La durada inicial màxima és de tres mesos, prorrogable per períodes successius d’igual durada fins a 18 mesos.
En la interlocutòria de presó amb fiança, la jutge de Martorell no menciona la intervenció del telèfon, ni les converses que hagin pogut ser interceptades. Per ara, només es coneix una part de les indagacions a través d’aquesta resolució de la magistrada.
Canvi i robatori de mòbils
Al principi, el procés judicial va ser sobresegut, però el març del 2025 es va reobrir arran de les indagacions efectuades pels Mossos. La policia va analitzar el telèfon mòbil del mort, que va quedar malmès en la caiguda pel barranc. El terminal que tenia el seu fill quan va passar el succés, el 14 de desembre del 2024, no obstant, no ha pogut ser analitzat pels Mossos. El primogènit del fundador de Mango va canviar de mòbil el 25 de març del 2025 i va esborrar el contingut de l’antic telèfon. La seva secretària, segons la jutge, va manifestar que l’aparell antic li va ser robat a Quito, l’Equador, en un viatge llampec que va fer entre el 24 i el 26 de març del 2025.
Mentrestant, el procés judicial obert a Martorell segueix el seu curs. Avui, la defensa de Jonathan Andic presentarà un recurs contra la interlocutòria de presó sota fiança, ja que, al seu parer, amb els indicis existents contra l’investigat –així com els arguments que utilitza la jutge Raquel Nieto Galván per justificar les mesures cautelars– no n’hi ha prou per acordar una mesura d’aquesta naturalesa.
