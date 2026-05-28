TRIBUNALS

L’Audiència ratifica arxivar la querella contra Albiol per revelar secrets

Albiol, durant el controvertit Ple on va llegir dades d'una persona sense llar morta. / ACN

L’Audiència de Barcelona va confirmar ahir l’arxivament de la querella contra l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per haver fet públiques dades d’un sensesostre mort el juny del 2024. L’agost passat el jutjat d’instrucció 3 de Badalona va arxivar la querella de la líder de Guanyem, l’exalcaldessa Dolors Sabater, per un possible delicte de revelació de secrets, una decisió que ara l’Audiència confirma. Segons el jutjat, el posicionament del qual confirma ara l’Audiència, "no hi ha indicis de delicte" de descobriment o revelació de secrets. A més, el jutge reconeixia l’autoritat de l’alcalde per demanar i exposar informació que permeti "donar resposta a les qüestions que se li plantegin durant el ple".

En relació amb la possible filtració d’informes mèdics per part de l’Hospital de Badalona, on va estar ingressada la víctima abans de la seva mort, el jutge tampoc veia acreditat que aquests informes haguessin sortit del sistema informàtic del centre i insistia que Albiol "en cap moment va identificar la persona".

"Fracàs d’una estratègia"

En un comunicat, el govern municipal considera que la confirmació de l’arxivament de la querella "evidencia el fracàs d’una estratègia política basada en la judicialització i l’atac personal". El consistori veu "especialment greu haver intentat traslladar a l’àmbit judicial el que no ha sigut capaç d’aconseguir democràticament a les urnes", i jutja "inadmissible l’ús partidista de situacions humanes especialment sensibles amb finalitats estrictament polítiques".

