Termòmetre social
Les donacions van pujar un 22% el 2025 i van tocar un màxim històric
Els notaris atribueixen l’augment a la voluntat dels pares d’ajudar els fills a adquirir un habitatge. Les compravendes d’estrangers augmenten un 4% i se situen en xifres rècord.
El preu dels immobles va créixer un 9%; va arribar a 2.289 euros de mitjana el m2
Germán González
Catalunya va registrar el 2025 22.980 donacions davant notari, la xifra més alta dels últims cinc anys i que suposa un increment del 22% respecte al 2024. La tendència es manté aquest 2026, ja que el primer trimestre es van formalitzar un 20% més d’operacions d’aquest tipus: 6.188 davant les 5.141 del mateix període de l’any anterior, segons les dades de l’Observatori Notarial català que va presentar ahir Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya.
Iglesias va vincular l’augment de les donacions amb la voluntat dels pares d’ajudar els seus fills en l’adquisició d’un habitatge. D’una banda, la donació de diners o d’un immoble per aquesta via fa que es paguin menys impostos. Però, sobretot, si les donacions es troben en "màxims històrics", va afirmar la vicedegana, es deu a l’interès dels pares d’"ajudar els fills o els familiars que volen adquirir una vivenda i estan tenint problemes" per aconseguir-ho. Iglesias va assenyalar que existeix una generació de treballadors que "han estalviat molt" i que, alhora, es troben que estan heretant habitatges dels seus progenitors amb 50 o 60 anys. De fet, aquests immobles serien els que donen als seus fills.
Cauen les vendes d’immobles
Les dades ofertes per l’Observatori Notarial de Catalunya també destaquen que existeix un lleuger descens de les compravendes el primer trimestre d’aquest any. La caiguda és del 4% respecte al mateix període del 2025. No obstant, l’any passat es va consolidar la tendència a l’alça en aquest tipus d’operacions, amb 158.446 compravendes, un 9% més que el 2024 i la xifra més elevada en cinc anys. L’estudi destaca que en el conjunt d’Espanya aquestes operacions van descendir un 27%.
El preu dels immobles també ha pujat: el metre quadrat va arribar als 2.289 euros de mitjana, un 9% més que el 2024. Per edats, es pot ressaltar que els ciutadans d’entre 41 i 55 anys continuen liderant les compravendes, seguits de prop pel grup d’entre 26 i 40 anys. Per estat civil, la diferència entre solters i casats és cada vegada més petita.
Del total de 158.446 compravendes d’immobles, el 2025, 116.502 van ser habitatges (93.259 pisos i 23.243 cases unifamiliars). L’any passat es va consolidar la tendència a l’alça observada durant els dos anys anteriors, que va arribar a una xifra rècord.
Malgrat que el 2025 van créixer els préstecs hipotecaris un 16%, el 46% de les compravendes a Catalunya es van fer sense aquest finançament, tot i que sí amb ajuda de donacions o herències, a més de préstecs personals.
En el còmput general del 2025, les compravendes per part d’estrangers van pujar un 4%, fins a les 22.520, i van arribar a una xifra rècord. Per nacionalitats, els que més van invertir van ser els ciutadans francesos, italians, marroquins i xinesos.
Quant als préstecs hipotecaris, no s’aprecia una variació significativa el primer trimestre de l’any, amb 20.163 davant els 20.090 del mateix període de l’any passat, si bé en el conjunt del 2025 van augmentar un 16%, amb 85.506. El fet que la meitat de les compravendes es fessin sense préstec hipotecari es deu, segons va apuntar Iglesias, al fet que els compradors havien pogut estalviar, havien venut una vivenda i havien invertit l’import obtingut en la compra d’una altra o havien rebut una donació.
Més societats
L’informe també remarca que el primer trimestre del 2026 la constitució de societats ha augmentat un 11%, amb 7.139. En aquest sentit, Iglesias va remarcar que al final de cada trimestre és quan més societats es constitueixen.
Quant a la dissolució d’empreses, es va registrar un increment del 19% en els tres primers mesos del 2026, amb 1.069 davant les 901 del mateix període de l’any anterior. En el conjunt de l’any passat, en canvi, van disminuir un 4%. Més de la meitat, va destacar la vicedegana, es van produir en l’últim trimestre de l’any.
Transformació digital
Segons Iglesias, "les dades de l’Observatori Notarial tornen a posar de manifest que la funció notarial actua com un autèntic termòmetre de la realitat social, econòmica i jurídica". "Els notaris acompanyem les persones i empreses en els moments més importants de les seves vides, garantint seguretat jurídica, prevenció de conflictes i confiança en un entorn cada vegada més complex i canviant", va assenyalar la vicedegana.
Iglesias també va remarcar que la transformació digital del notariat està consolidada després de la implantació el 2023 del protocol electrònic notarial. En aquest context, durant el 2025 es van autoritzar a Catalunya un total de 1.366.836 documents notarials, davant els 1.308.580 del 2024 i els 1.146.130 del 2023, cosa que suposa un increment del 19% en tot just dos anys. Així, des d’aleshores, el protocol electrònic conviu amb el tradicional protocol en paper, de manera que tots els documents notarials autoritzats compten amb la seva versió física i la seva corresponent versió digital.
