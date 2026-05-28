viatge pontifici
El Papa escoltarà representants de tres entitats i un nen a Sant Agustí
Lleó XIV iniciarà el seu pas per Barcelona a la catedral amb un acte semiprivat, i farà un volt per l’Estadi Olímpic en papamòbil.
Toni Sust
No és una cosa que hagi passat sempre. Que el Papa abandoni el Vaticà per desplaçar-se a altres països és una normalitat relativament recent, va remarcar ahir Enric Puig, el jesuïta que coordina la visita del papa Lleó XIV en la part que correspon a la diòcesi de Barcelona els 9 i 10 de juny, i que ja va fer el mateix quan Benet XVI va venir a la capital catalana el 2010. "Joan XXIII (1881-1963) va trencar amb la tradició de no sortir de Roma. Ho va fer amb un viatge senzill: va anar a Loreto i Assís", va recordar. Puig va encapçalar una compareixença a la Sagrada Família en què es va informar sobre nous detalls de la visita.
Amb Puig van intervenir responsables de la gestió de cada part del viatge, de cadascun dels llocs on anirà a Barcelona. Com se sap, serà rebut a l’aeroport del Prat pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat i d’allí es desplaçarà a la catedral.
L’acte del Papa a la catedral, que compta amb un aforament de 500 persones i on no hi haurà missa, és de caràcter semiprivat, en el sentit que hi participaran només membres de l’Església, sense personal civil. El Papa s’asseurà a la càtedra episcopal, pedra que és allí des del segle VI. Lleó XIV baixarà a la cripta de Santa Eulàlia. Al temple barceloní hi podran entrar treballadors de la catedral, catequistes, lectors, portants del Sant Crist, escolans i personal de la cúria. Hi haurà tanques a la plaça i, tot i que no està gaire clar com quedaran les distàncies, el Papa saludarà mentre es dirigeixi a la catedral.
A la tarda, el mateix dia 9, arribarà l’acte de l’Estadi Olímpic, del qual va parlar mossèn Carlos Bosch. L’acte de l’Estadi tindrà dues parts. Les portes del recinte s’obriran a les 16.00. La primera part començarà a les 18.00, serà una "acollida" amb actuacions artístiques i musicals, vídeos amb testimonis, entre d’altres. No, va confirmar Bosch, Rosalía no hi actuarà: estarà de gira pels EUA. Durant l’acollida, abans que arribi el Papa, serà possible confessar-se –hi haurà 50 confessionaris col·locats allí amb aquest objectiu– i es donarà el que Bosch va definir com "la preparació espiritual" prèvia a la segona part, ja amb Lleó XIV, que arribarà a les 20.00 hores i farà un volt d’entrada amb el papamòbil per saludar la gent.
Benedicció d’ambulàncies
Encara no se sap si el Papa beneirà a l’inici o final de l’acte una caravana d’ambulàncies amb 37 vehicles que sor Lucía Caram portarà a Ucraïna, però sí que està clar que ho farà. A les 21.30, Lleó XIV se n’anirà a sopar i a descansar. El dia 10, el Papa visitarà els presos i preses de la presó de Brians i després se n’anirà a Montserrat. Visites de les quals ja es van donar més detalls dimarts en roda de premsa de la Conferència Episcopal. De Montserrat, Lleó XIV anirà a la parròquia de Sant Agustí, on el Papa escoltarà el testimoni de representants de tres entitats socials, així com un nen que li ha escrit una carta.
- Catalunya aplicarà un increment salarial del 4% i una reducció de jornada per als treballadors de l’hostaleria
- Macrooperació dels Mossos contra una banda dedicada al cultiu i el tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Girona tanca un aparcament clau a l'entrada nord per motius tècnics i logístics d'un rodatge
- «A Girona m’he trobat a mi mateix, he trobat el lloc on volia estar»
- Foc nou al Girona
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Les primeres reaccions dels jugadors del Girona després del descens a Segona