Àrea forestal
Un incendi originat en una indústria d’Òrrius (Maresme) obliga a confinar centenars de veïns
Una vintena de dotacions de bombers treballen en un incendi que ha començat a la planta de Proquinat, empresa especialitzada en la producció de ceres i parafines, i que ha arribat a la massa forestal
Incendi a Òrrius (Barcelona), en directe: última hora del foc i els treballs d’extinció al Maresme
El Periódico
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d’Òrrius (Maresme) a causa de l’incendi en una indústria que s’ha declarat al municipi i que s’ha propagat a massa forestal. En concret, demana als ciutadans que no surtin al carrer i que tanquin portes i finestres.
Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en un incendi que s’ha originat al pati d’una indústria del municipi i que s’ha propagat a massa forestal. Malgrat que el foc forestal es manté actiu, la indústria afectada crema per complet i els bombers estan aplicant una «estratègia defensiva» des de l’exterior perquè existeix el perill que la coberta col·lapsi. Els treballadors que es trobaven a la planta han sortit il·lesos.
Quinze dotacions terrestres i cinc mitjans aeris treballen als dos flancs de l’incendi forestal, però centren els esforços especialment en el dret, per evitar que el foc salti un barranc. Es tracta de la indústria Proquinat, al carrer de Lleida, dedicada a la fabricació de ceres i parafines.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat