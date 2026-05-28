Els refredats, a l'alça tot i pujar les temperatures
Mal de coll, tos lleu i congestió nasal, els símptomes que més es veuen aquests dies
Beatriz Pérez
Els centres d’atenció primària catalans, sobretot a Barcelona, estan observant un augment dels refredats comuns, amb símptomes com ara obstrucció nasal i mal de coll. «Estem veient quadres molt banals, que no són greus. I aquests quadres vírics coincideixen amb altres relacionats amb irritacions per al·lèrgens de plantes i arbres», explica el metge de família Jordi Mestres Lucero, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic).
El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Sivic) situa el rinovirus —el virus del refredat comú— com el que més circula actualment al territori. És present en el 50,5% de les mostres analitzades entre el 18 i el 24 de maig, seguit de l’adenovirus (8,7%), la parainfluença (7,8%) i l’enterovirus (6,8%). En la població pediàtrica, l’adenovirus és el virus més freqüent, detectat en el 46,4% de les mostres positives.
El rinovirus és el virus que causa la majoria dels refredats comuns. Normalment provoca:
- Mocs
- Congestió nasal
- Esternuts
- Mal de coll
- Tos lleu
- Malestar general
De vegades també:
- Febrícula
- Mal de cap
- Empitjorament de l’asma
«Probablement s’estiguin solapant les dues coses: els pòl·lens i els rinovirus», diu el doctor Mestres Lucero, del CAP Sanllehy de Barcelona.
«Al centre de salut estem veient quadres de les vies respiratòries altes, nas tapat i mal de coll. I també rinitis al·lèrgica. I algunes dècimes, però no febre alta», explica aquest metge, que creu que en els pròxims dies es veuran més «quadres vírics» com aquests. A més, el doctor Mestres Lucero indica que arriba un període en què comencen a funcionar els aparells d’aire condicionat, fet que afecta les «mucoses» de la gent. «També depèn de si plou o no i de si el nostre sistema immunitari està o no actiu. Estem en un període de transició i aquests dies ha fet molta calor i la gent ha començat a posar l’aire condicionat», apunta.
Malgrat tot, no hi ha una saturació de l’atenció primària per aquesta situació. «Sí que hi ha una cronificació de la manca de professionals. Ara arriben les vacances d’estiu i serà complicat cobrir les vacants», diu aquest metge.
