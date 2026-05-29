RELIGIÓ
Adolescents dels bisbats catalans s’acostaran al Papa a l’Estadi
Jan Magarolas
Falten menys de dues setmanes per a la visita del Papa León XIV a Barcelona i a poc a poc es van revelant alguns detalls del seu viatge. Un d'ells és sobre l'acte que el summe pontífex protagonitzarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el dimarts 9 de juny, organitzat per la promotora de concerts The Project. Segons han revelat a EL PERIÓDICO fonts de l'Arquebisbat de Tarragona, que participarà amb centenars de fidels a l'esdeveniment, alguns joves cristians disposaran d'un espai al centre de l'estadi, per la qual cosa estaran més a prop del Papa durant la litúrgia.
L'organització ha facilitat diversos centenars d'entrades als diferents bisbats de Catalunya, en deferència per ser el primer viatge d'un Papa en terres catalanes després de prop de 16 anys, i per facilitar l'assistència de fidels de tot el país. D'aquesta manera, malgrat que les entrades a l'acte es van esgotar en tan sols 20 minuts per internet, les divisions eclesiàstiques territorials han pogut reservar algunes localitats. En el cas de Tarragona, segons revela Marcel Pallejà, coordinador diocesà de la pastoral i la formació de l'Arquebisbat, són unes 300.
Entorn privilegiat
"Algunes d'aquestes entrades seran per a joves, que seran a les graderies de l'estadi, potser amb les seves famílies, i una altra gent podrà entrar a l'acte gràcies a la repesca d'entrades", desenvolupa Adelina Murillo, delegada diocesana de l'Arquebisbat de Tarragona per a la Joventut, que confirma que s'ha reservat una desena d'entrades perquè alguns joves vegin l'acte des d'un entorn privilegiat, al centre de l'Estadi Olímpic. Així ho han fet, asseguren les mateixes fonts, els altres bisbats de Catalunya. Els joves tindran reservat un espai de la gespa que quedarà més a prop de la ubicació del Papa.
