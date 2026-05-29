procés judicial
Andic addueix en el seu recurs que el seu pare patia artrosi
L’advocat del fill del fundador de Mango denuncia una "mena de condemna social anticipada" que un Estat de dret hauria d’evitar.
L’escrit afirma que l’escena de la caiguda no «es va aïllar» i està «contaminada»
J. G. Albalat
L’advocat de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, va presentar ahir al jutjat de Martorell un recurs en el qual sol·licita que s’anul·li la interlocutòria per la qual es va imposar presó provisional eludible sota fiança d’un milió d’euros al primogènit d’Isak Andic, fundador de Mango, així com les mesures cautelars, entre les quals les compareixences al jutjat i la retirada del passaport. La defensa, que denuncia la "condemna social anticipada" que al seu entendre pesa sobre l’acusat, intenta desmuntar els "indicis" que la jutge atribueix a l’investigat i destaca que el magnat de la moda patia artrosi als dos genolls.
En aquest sentit, l’advocat aporta un vídeo sobre una caiguda que el fundador de Mango va patir mesos abans de la seva mort, a la seu de Mutua Universal, i al·lega que patia una "gonartrosi bilateral" que explicaria la "reducció dels temps de reacció en la caiguda, la incapacitat de correcció postural i el col·lapse articular en què els genolls cedeixen en lloc de sostenir el pes (...)". "En aquestes pèrdues d’equilibri no hi ha reacció defensiva", manté l’escrit.
El lletrat denuncia "un acurat degoteig en la filtració de les línies d’investigació policial", cosa que ha produït una "mena de condemna social com a pena anticipada que un Estat de dret hauria d’evitar". La defensa posa especial èmfasi en la detenció de Jonathan Andic, que qualifica d’"innecessària" i que, segons l’advocat, va ser l’"avantsala d’imatges gràfiques inevitablement divulgades", cosa que vulnera una directiva europea.
L’advocat també rebat les presumptes contradiccions en què, segons la jutge, hauria incorregut Jonathan Andic sobretot a l’explicar les visites que va realitzar a Collbató dies abans de la caiguda del seu pare per un barranc. Així, afirma que no van ser tres –el 7, 8 i 10 de desembre–, sinó només dues, ja que en una d’elles, manté, plovia i va tornar. L’acusat va declarar que aquest camí l’havia fet "dues setmanes abans de l’accident". Segons els lletrats, aquesta qüestió és una "confusió semàntica que no permet parlar ni de contradicció ni de faltar a la veritat", tot i que l’última visita va ser una setmana abans.
Sense contradiccions
L’advocat tampoc veu contradiccions en les trucades a emergències efectuades per Jonathan el dia del succés i argumenta que, tal com va declarar l’investigat davant els Mossos, "no va veure la caiguda, però sí, i és impactant, l’últim tram de lliscament del cos desapareixent". Sobre l’empremta trobada a la vora del camí, Martell destaca un informe dels Mossos que indicava que "no es pot determinar si aquesta relliscada ja estava feta anteriorment a la caiguda", alhora que recalca que la zona "mai va ser aïllada ni acordonada" i, per tant, podria estar "contaminada".
La defensa aporta un informe pericial sobre la caiguda i les lesions d’Isak Andic, i desmenteix la suposada mala relació entre Jonathan i el seu pare. Sobre la desaparició del telèfon mòbil, justifica el fet perquè l’investigat el canviava cada dos anys.
