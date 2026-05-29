Calor inèdita
Barcelona registra per primera vegada en la seva història una nit tòrrida amb més de 25 graus en un mes de maig i enfila un possible rècord
Les primeres anàlisis apunten que podríem estar davant una «nova efemèride de temperatura mínima més alta per a un mes de maig» en més d’un segle de dades
Els registres confirmen que la nit passada van ser desenes els municipis del litoral i prelitoral que van registrar nits tòrrides
Espanya voreja els 40 graus en una de les jornades de maig més càlides des que hi ha registres
Valentina Raffio
Barcelona acaba de viure la nit més càlida d’aquest any i la més calorosa de l’actual episodi de calor que travessa Europa. Feia ja dies que els termòmetres es resistien a baixar dels 20 graus després de la posta de sol i havien donat lloc al que es coneix com a nits tropicals. Però dijous a la matinada entre dijous i divendres, les altes temperatures nocturnes s’han intensificat encara més i han arribat fins i tot a superar els 25graus a diversos punts de la ciutat. Es tracta d’una xifra inèdita per a un mes de maig i que destaca com una de les més altes registrades per a aquestes dates i que, segons apunten les primeres anàlisis, podria fins i tot ser un rècord de calor nocturna per a un mes de maig a Barcelona. Els experts afirmen que aquests valors es corresponen a una nit tòrrida o equatorial i que, de fet, no s’haurien de produir fins com a mínim el mes d’agost.
A l’Observatori del Raval, el més cèntric de Barcelona, entorn de la mitjanit es van registrar valors per sobre dels 25 graus, al voltant de les quatre de la matinada es va arribar a mínimes de 24,3 graus i tan sols una hora més tard el mercuri va tornar a pujar cap als 25 graus i més. La situació va ser encara més extrema a l’Observatori Fabra, situat a més de 400 metres d’altura, on els registres també confirmen que els termòmetres van oscil·lar entre els 26,2 graus en el moment d’anar a dormir, no van baixar més enllà dels 25,2 durant la matinada i van tornar a pujar per sobre dels 26 a partir de les sis del matí. A la zona de Drassanes no es va baixar dels 23 graus i a Zona Universitària dels 21,5 graus.
Les primeres anàlisis apunten que podríem estar davant una «nova efemèride de temperatura mínima més alta per a un mes de maig«en tota la sèrie històrica de dades climàtiques de Barcelona que, en el cas de l’Observatori Fabra, es va iniciar el 1914. L’anterior rècord de nit càlida per a un mes de maig era de 23,8 graus. «També és la primera vegada que es registra una nit tòrrida el mes de maig en aquest observatori centenari amb dades des de 1914», comenten des de l’entitat davant l’excepcionalitat de les xifres registrades durant la matinada passada a la ciutat, on en els últims anys, com a conseqüència de l’avanç del canvi climàtic, s’ha registrat un augment exponencial de nits extremament càlides. Els registres indiquen que, en general, a les 10 capitals espanyoles més poblades, on resideix una cinquena part de la ciutadania, hi ha 10 vegades més nits tòrrides ara que als vuitanta.
Nits càlides a Catalunya
Barcelona no ha sigut l’única ciutat que ha viscut una nit de temperatures extremes. Segons afirma el Servei Meteorològic de Catalunya, han sigut desenes els municipis del litoral que durant la nit passada han registrat mínimes per sobre dels 20 graus i que, en molts casos, s’han acostat als 25. A Espolla, per exemple, els termòmetres no han baixat dels 24,7 graus ni tan sols durant la matinada. Al cap de Creus s’ha arribat els 23,9; a Blanes als 23,3; a Corbera als 23,2; a Villassar de Dalt als 22,4; a Figueres als 22,2, a Montserrat, als 22,1.
Conciliar el son amb aquestes temperatures ha sigut tot un repte. I no només perquè, tal com adverteixen els experts, quan els termòmetres superen els 20 graus el cos té més dificultats per agafar el son i aconseguir un bon descans. En el cas de Barcelona i altres ciutats costaneres, on els índexs d’humitat ambient superen el 30%, les altes temperatures no només han generat angoixa per la seva presència sinó que, a més, també s’ha convertit ràpidament en una sensació asfixiant de xafogor que ha complicat encara més la nit. Els registres confirmen que la ciutat acaba de viure una nit més que tropical (per sobre dels 20 graus), amb valors típics d’una nit tòrrida (per sobre dels 25 graus) però amb la sensació de viure una nit infernal (amb sensació tèrmica pròxima als 30 graus).
