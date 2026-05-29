Accés a la universitat
La visita del Papa coincidirà amb la selectivitat a Barcelona: “Demanem als estudiants que es desplacin amb antelació”
La Generalitat recomana als alumnes que planifiquin els trajectes per evitar problemes de mobilitat durant el viatge del pontífex a la capital catalana
EFE
La Generalitat de Catalunya ha recomanat aquest divendres als estudiants que s’examinaran de la selectivitat a Barcelona que planifiquin els seus trajectes amb prou antelació, atès que les proves coincideixen amb els dies de visita del Papa. Una mica més de 45.800 estudiants s’han matriculat a Catalunya a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), dels quals 34.606 són de la província de Barcelona.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat aquest divendres els detalls d’aquestes proves, que tindran lloc els dies 9, 10 i 11 de juny, precisament els mateixos dies en què el pontífex serà a Barcelona. La consellera ha demanat “tranquil·litat” davant d’aquesta coincidència i els problemes de mobilitat que podria comportar. Això sí, ha instat els estudiants a tenir en compte aquesta circumstància a l’hora de planificar els seus trajectes.
“Només demanem que els dies 9 i 10 tothom que s’hagi de mobilitzar a Barcelona ho faci amb antelació”, ha dit. En tot cas, la consellera ha destacat que “hi ha una coordinació molt bona” amb el Departament d’Interior.
Montserrat ha recordat que, “en els grans actes del Papa, els estudiants ja seran dins de les aules o ja hauran acabat”. “No hi ha coincidència d’horaris en l’entrada o sortida”, ha remarcat. A més, ha destacat que la majoria dels estudiants que s’examinen de selectivitat ho fan a Barcelona a les facultats de l’avinguda Diagonal, que és lluny de les zones que visitarà el Papa.
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona