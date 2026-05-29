Urbanisme
El bessó digital s’estén a Catalunya per guiar el sector immobiliari
La plataforma posa la recreació virtual de tota la parcel·lació del territori a disposició de l’empresa privada per estudiar inversions en habitatge.
Àlex Rebollo
El bessó digital de l’empresa Aretian, liderada per l’urbanista Ramon Gras, s’ha fet gran. Ha perdut l’adjectiu metropolità que l’acompanyava fins fa poc, per passar a ser-ho de tot Catalunya. Es tracta d’una recreació virtual a escala de parcel·la de cadascun dels municipis de Catalunya que permet analitzar variables respecte a l’habitatge, l’economia, el transport o els serveis disponibles a cada àrea i com es relacionen entre ells. Aquesta expansió en el conjunt del territori català la va presentar ahir el mateix Gras en una sessió en petit comitè amb empresaris del sector immobiliari.
Entre altres qüestions, l’urbanista ha explicat als presents que el ‘bessó digital’ té identificades un total de 75.000 parcel·les per a vivenda i prop de 20.000 per a nou espai d’activitat econòmica. D’aquestes 75.000, destaca Ramon Gras hi ha 50.000 urbanitzades però no edificades –és a dir, en les quals ja es podrien construir pisos– i n’hi ha 25.000 més classificades com a susceptibles d’allotjar activitat residencial, però que no estan ni urbanitzades ni edificades.
El ‘bessó digital’ de Catalunya, que manté un focus específic a la regió metropolitana de Barcelona dels cinc milions d’habitants, "permet abordar dos reptes que avui dia continuen insatisfets", diu el fundador d’Aretian. En plena crisi habitacional, un d’ells és dotar de vivenda el país, una necessitat que no està coberta i que, a més dels preus, es manifesta cada vegada més, per exemple, en un sensellarisme en auge o en què cada vegada més famílies que es veuen obligades a amuntegar-se en una habitació. "Es tracta de fer una estratègia de llarg termini fonamentada en l’excel·lència i les bones pràctiques", segueix.
Respecte a aquestes gairebé 20.000 parcel·les d’activitat econòmica, el ‘software’ permet accedir a recomanacions concretes sobre quins sectors d’activitat tindria sentit allotjar, amb quina capacitat, amb quins usos i amb quina morfologia en cada àmbit. Tot això, insisteix l’urbanista, per tal final de potenciar districtes d’innovació que ajudin al desenvolupament econòmic de la metròpolis. En un context global en què la població viu cada vegada en zones més urbanes i amb previsions que la tendència segueixi en augment, les administracions es veuen abocades a reforçar la planificació per poder afrontar el creixement i estructurar al seu torn un ecosistema econòmic que doni resposta a les necessitats que comporta aquest increment.
Calcular riscos
Després que el ‘bessó digital’ hagi estat disponibles per a administracions públiques de forma gratuïta, Aretian ho posa ara a disposició del sector privat perquè puguin calcular el risc, potencial benefici i atractiu de les seves inversions. En aquest cas ja no serà d’accés lliure, sinó que les empreses interessades hauran de pagar uns 24.000 euros per disposar de les recreacions virtuals del programa —9.000 euros si ho fan abans de juliol—.
Gras remarca que el sector privat, davant els reptes de vivenda i impuls econòmic, "disposa ara d’una anàlisi diagnòstica i recomanacions de primer nivell, a la frontera del coneixement". Això li permet, deixar de treballar de manera molt manual i informal, buscant propietat a propietat, actiu a actiu, parcel·la vacant a parcel·la vacant, "una cosa en què pots tardar setmanes i en el que has de fer inferències i intentar imaginar quin és el nivell d’incertesa d’un actiu immobiliari", i passar a treballar amb una plataforma uniformitzada amb 1,5 milions de parcel·les a tot Catalunya.
"És a dir, es pot veure en quins llocs té sentit desenvolupar parcel·les de determinada mida. I immediatament, amb un parell de clics, es poden prioritzar inversions, reduir la incertesa, prendre decisions de disseny, construcció i posada al mercat de vivendes i oficines de qualitat", apunta Gras.
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa