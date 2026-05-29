Aquest divendres
Catalunya arriba a màximes de 39,5 graus a Vinebre i registra un rècord absolut de calor per a un mes de maig
La localitat de Vinebre assoleix durant dos dies consecutius màximes properes als 40 graus i estableix un rècord fins ara inèdit per a la primavera catalana
Valentina Raffio
A la localitat catalana de Vinebre, a la Ribera d’Ebre, aquest divendres els termòmetres han registrat màximes de fins a 39,5 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que és la xifra més alta mai observada en un mes de maig a la geografia catalana i que, per tant, estableix un nou rècord absolut de temperatura per a aquesta època de l’any. Els registres confirmen que, després d’assolir ahir el pic d’aquest episodi de calor inèdit que travessa gran part d’Europa, aquest divendres els termòmetres comencen a afluixar en part del territori. Tot i així, en desenes de municipis del Ponent s’han observat temperatures molt per sobre dels 35 graus i que, en molts casos, destaquen entre les més altes observades durant un mes de maig a Catalunya. A Vinebre, sense anar més lluny, s’han registrat màximes properes als 40 graus durant dos dies consecutius.
I aquest no és l’únic rècord de la jornada. Segons han explicat els responsables de l’Observatori Fabra, un centre emblemàtic amb més de cent anys de dades sobre climatologia, la matinada passada Barcelona va batre un rècord absolut de calor nocturna. Els registres confirmen que durant la nit entre dijous i divendres, els termòmetres situats al punt més alt de la ciutat van rondar els 26 graus durant gran part de la matinada i, a més, van registrar mínimes per sobre dels 25,3 graus. Les primeres anàlisis apunten que es tracta d’una «nova efemèride de temperatura mínima més alta per a un mes de maig» en una sèrie històrica iniciada el 1914 i que, a més, desbanca l’anterior rècord de calor nocturna per a un mes de maig que, fins ara, se situava en 23,8 graus. També és la primera vegada que es registra una nit tòrrida al mes de maig en aquest observatori centenari amb dades des del 1914.
La calor d’aquests dies està pulveritzant rècords a Catalunya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) relata casos com, per exemple, el d’«estacions amb més d’un segle de dades» com Lleida i Tortosa, que aquesta setmana han registrat valors fins ara inèdits per a un mes de maig. A Lleida, per exemple, s’han registrat màximes de 37,3 graus durant dos dies consecutius. I a Tortosa, segons corroboren els registres, s’han arribat a registrar temperatures de fins a 37,5 graus, una xifra que supera en gairebé 1,5 graus l’anterior rècord per a aquesta època. Es tracta de valors que, tal com recorden els experts, estan fins a 10 graus per sobre del que seria esperable per a aquestes dates de l’any i que, en molts casos, es corresponen més amb temperatures de mitjans d’agost, durant els dies de canícula.
Aquest divendres, per exemple, tant a Ascó com al Pantà de Riba-roja s’han assolit els 37,7 graus. A Torres de Segre, Seròs i Batea s’han registrat màximes de 37,6 graus. A Alfarràs i Alcarràs s’ha arribat als 37,5. I a Vallfogona de Balaguer i Gimenells s’han assolit els 37,3 graus durant la tarda.
