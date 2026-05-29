Educació i els sindicats majoritaris arriben a un acord després d'una negociació maratoniana
Tret de la CGT, la Intersindical i la COS, la resta de sindicats accepten l'última proposta del Govern d'un augment salarial de 450 euros després d'una jornada que ha durat 12 hores
El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i Professors de Secundària, han arribat a un acord en la vuitena jornada de negociacions, que ha durat tot el dia. CGT, la Intersindical i la COS -només la CGT té representació a la Mesa Sectorial- s'han aixecat de la negociació en considerar que la darrera proposta del Departament no incloïa les seves demandes mínimes. Aquesta darrera proposta inclouria, segons sindicats, 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació lineal per a tots els docents.
Aquesta darrera proposta és de 450 euros en el complement linial de nova creació l'any 2029. També es contempla un reforç de més de 1.600 noves places de professors en l'escola inclusiva, convocatòries de noves places de catedràtics d'institut i una reducció progressiva de les ràtios a les aules, amb màxims de 30 alumnes a batxillerat, 25 a la resta de secundària i 20 a primària.
Aquest acord també preveu que els sindicats es comprometin a no plantejar "noves reivindicacions de caràcter general que comportin l'obertura de nous processos de negociació sobre matèries ja regulades o acordades en aquest marc, sense perjudici dels drets de negociació col·lectiva legalment reconeguts". I també la desconvocatòria de totes les vagues i protestes previstes per aquesta propera setmana. En aquest sentit, els sindicats ja han avisat que en les properes hores faran una consulta per decidir si desconvoquen aquestes vagues.
