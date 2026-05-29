Educació
Els docents rebutgen l’increment salarial de 400 euros al mes
Els sindicats continuen trobant insuficient la pujada recollida en l’última proposta i es tanquen a la conselleria per endurir el pols amb el Govern.
Helena López
Amb la nova proposta "definitiva" que la Conselleria d’Educació va presentar ahir als sindicats i que apujaria la nòmina dels mestres en 392 euros bruts al mes i 398 la dels de secundària, el 2029, no n’hi va haver prou per als sindicats USTEC, Professors de Secundària i la CGT, que exigeixen incorporar a l’increment una clàusula de vinculació a l’IPC. No només la van rebutjar, sinó que es van tancar a la conselleria, on ahir a la nit pretenien quedar-se a dormir en senyal de protesta.
Primer van assegurar que no pensaven sortir-ne fins que no hi entrés a negociar Esther Niubó, la consellera, en persona. Aquesta ho va fer al cap de poca estona, tot i que de manera breu. La consellera va lamentar la situació i els va instar a continuar parlant avui a les deu del matí, proposta que tampoc els va convèncer, així que van fer una crida als docents perquè anessin fins a Via Augusta per donar-los suport. Volen mostrar rebuig quedant-se a dormir al departament, com ja van fer en les històriques mobilitzacions contra les retallades el 2014.
Abans, en una nova jornada de calor sufocant a les aules, la setena reunió entre sindicats i conselleria va durar més de quatre hores i va continuar molt centrada en la qüestió salarial, la que va provocar el desacord final. Hores abans, al Parlament, Niubó havia assegurat en la comissió d’Educació que la proposta que presentaria seria "la definitiva".
Una proposta salarial que els sindicats consideren tramposa, ja que aplica a les pujades la part proporcional de l’increment estatal aprovat per a la funció pública, i que insisteixen que ha d’anar acompanyada d’una clàusula que la vinculi a l’IPC. Quant als recursos per a escola inclusiva –la segona gran demanda per a USTEC i la CGT, però no d’Aspepc–, la proposta "definitiva" del Govern preveu que d’aquí a quatre anys hi haurà unes 7.000 noves dotacions. Per al curs vinent ja s’han anunciat 1.787 dotacions [aprovades en el Consell Executiu de dimarts]. Per als dos cursos següents se n’hi afegirien 1.631 cada curs i, finalment, en el curs 2029-2030 se n’hi afegirien 1.983 dotacions.
Així, segons l’última proposta del Govern, ara sí per escrit, la suma de totes aquestes dotacions seria de 7.032. Una xifra superior a les 6.400 que havia demanat USTEC, tot i que el 2030, això sí.
Els esculls
A més de la qüestió salarial –els sindicats demanen doblar l’import del nou complement presentat pel Departament aquesta setmana–, hi ha una altra qüestió que disgusta els sindicats de la vaga: el punt en què diu que l’adhesió al document –és a dir, signar-lo– comporta "de manera necessària i inseparable" l’adhesió prèvia a l’acord del 9 de març, el famós acord de país signat pel Govern, CCOO i la UGT del qual els sindicats de la vaga han volgut sempre desmarcar-se.
Una proposta "definitiva" que no diu res sobre com es pot resoldre, per exemple, el problema de la negativa de més de 1.200 escoles a fer sortides i colònies el curs vinent.
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, va insistir que la proposta de la conselleria als sindicats és bona i els va demanar "reconsiderar" la situació. Per avui hi ha convocada vaga al Baix Llobregat i el Penedès. Durant aquesta última hi ha prevista una acció a Montserrat.
Tot això passa, a més, en un context en què ha aparegut un nou actor en escena: l’Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), el col·lectiu que va impulsar els talls a l’AP-7 i l’A-2 durant hores. Una organització vinculada als sindicats però que funciona de manera independent i que, segons van assegurar dimecres després dels talls, "no deixarà que el conflicte es tanqui amb un fals acord a la baixa".
