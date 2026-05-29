fita mèdica
Operat un fetus amb l’intestí desenvolupat fora del cos
Els doctors de Sant Joan de Déu i el Clínic van practicar dins de l’úter matern una intervenció d’alt risc, ja que qualsevol error podia provocar contraccions o una aturada cardíaca en el nen.
Beatriz Pérez
Els hospitals de Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona –tots dos conformen el consorci de medicina maternofetal i neonatologia BCNatal– han operat, per primera vegada a Europa, un fetus de 28 setmanes que havia desenvolupat els intestins fora del cos. Pesava tot just 700 grams i els seus teixits eren com a "paper de fumar". Abans el van haver de col·locar en una posició "antinatural" dins de l’úter de la mare per intervenir-lo. "És una cirurgia pionera, la primera a Europa. Als EUA se n’havien fet dues", va explicar ahir en roda de premsa el director de BCNatal, Eduard Gratacós. Avui aquest nadó, el Tiago –que va néixer sis setmanes després de la intervenció, a les 34 setmanes de gestació–, té dos mesos, pesa quatre quilos, es troba bé i s’alimenta correctament.
El fetus, que va ser operat el 10 de febrer dins de l’úter de la mare, la Camila, presentava una gastròsquisi, una malformació congènita en què els intestins –i de vegades altres òrgans– es desenvolupen fora del cos a través d’un orifici a la paret abdominal, situat a la dreta del cordó umbilical, que no es tanca correctament durant l’embaràs. Com que no estan protegits, els intestins queden exposats al líquid amniòtic, s’inflamen, perden irrigació sanguínia i poden patir necrosi, amb conseqüències molt greus per al nadó una vegada neix. "És una anomalia rara que ocorre en tres o quatre casos de cada 10.000. A Espanya hi ha 140 casos a l’any", va dir Gratacós.
El del nadó Tiago representava, a més, un cas de "gastròsquisi complexa", que representa entre un 15% i un 20% de totes les gastròsquisis. "En els casos complexos de gastròsquisi, l’intestí pot danyar-se dins de l’úter i escanyar-se al sortir pel defecte de la paret abdominal –explica Gratacós–. Si no es fa res, que era el que fèiem fins ara, el nadó al néixer té un intestí molt danyat i les famílies viuen un autèntic calvari". Al costat d’ell, el doctor Xavier Tarrado, cap de Cirurgia de Sant Joan de Déu, va precisar aquest "calvari": "Els casos complexos de gastròsquisis suposen necessitat d’alimentació parenteral [administració de nutrients per via intravenosa], un trasplantament intestinal, risc de sèpsia, etcètera".
Detecció en una ecografia
Tot va arrencar a l’Hospital Clínic, que va començar a fer el seguiment de la Camila, una dona de 20 anysque estava embarassada. "En una ecografia vam veure que, tot i que era un fetus que es desenvolupava bé, les pales intestinals eren fora", va explicar per la seva banda el doctor Josep Maria Martínez, especialista en Medicina Fetal del Clínic. Tot i que la majoria de les gastròsquisis tenen "molt bon pronòstic" perquè "s’operen al néixer", no passa el mateix amb les que són complexes. "Nosaltres vam ser molt honestos explicant als pares que mai havíem realitzat aquesta cirurgia, tot i que sí que s’havia fet a Amèrica. Els vam dir que estàvem preparats. I van acceptar perquè estimaven molt el seu nadó, tot i que hi havia moltes possibilitats que sortís malament", va il·lustrar Martínez.
Asseguda al costat dels metges, la Camila, la mare del Tiago, va expressar ahir el seu agraïment als doctors: "Gràcies a vosaltres tinc el meu nadó aquí amb mi".
