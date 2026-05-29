9, 10 i 11 de juny
Nou rècord en la selectivitat a Catalunya: més de 45.800 inscrits en les primeres PAU amb controls de dispositius electrònics
Aquest és l’últim any en què hi haurà convocatòria al setembre; el 2027 s’avançarà al juliol
Montse Baraza
Un total de 45.821 estudiants catalans –44.238 el 2025– s’han matriculat aquest any en la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) que tindrà lloc els dies 9, 10 i 11 de juny. Aquesta xifra suposa un cinquè rècord consecutiu de matriculacions en aquestes proves, després que en l’anterior convocatòria ordinària se superés la barrera dels 44.000 inscrits. El 23 de juny es coneixeran les notes de les proves. La matrícula a la universitat es realitzarà del 21 al 23 de juliol.
El Consell Interuniversitari de Catalunya, organisme dependent del Departament de Recerca i Universitats i amb representació de les 12 universitats catalanes, és el responsable d’organitzar les proves d’accés a la universitat que en aquesta edició estaran marcades pels controls electrònics que es realitzaran per detectar dispositius com mòbils o bolígrafs i rellotges intel·ligents.
En relació amb la convocatòria extraordinària de les PAU, es pot destacar que el 2026 serà l’últim any en què encara se celebrin al setembre, concretament els dies 2, 3 i 4 de setembre. A partir del 2027 s’avançaran al juliol per alinear-se així amb la resta de comunitats de l’Estat.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha volgut tranquil·litzar els alumnes de Barcelona i voltants respecte a l’afectació de la visita del Papa aquells dies. Ha explicat que estan en plena coordinació amb el Departament d’Interior, que és conscient dels exàmens, i que, en principi, no hi hauria d’haver interferències entre els grans actes del pontífex i l’entrada i sortida dels alumnes als exàmens. Tot i així, ha instat els alumnes a prioritzar el transport públic i a planificar els desplaçaments.
223 tribunals i 2.400 docents
Del total d’alumnes matriculats , 35.052 –35.002 el 2025– són estudiants amb matrícula ordinària que han finalitzat aquest curs escolar el batxillerat; 5.965 –5.267 el 2025– són estudiants procedents de cicles formatius de grau superior que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica, i 4.804 –3.969 el 2025– són de matrícula lliure, procedents de batxillerat d’altres anys que no van realitzar les proves PAU i que es proposen millorar la seva nota o que només s’examinen d’assignatures de la fase específica.
Quant a les dades de matriculacions per demarcacions, a Barcelona hi ha 34.606 matriculats; a Girona, 4.068; a Lleida, 2.716, i a Tarragona, 4.431 alumnes matriculats per a les proves que comencen el dimarts 9 de juny.
En total hi ha cinc versions de cada examen, per la qual cosa se’n faran 175 en total per cada matèria. Es realitzaran 245.572 exàmens en total, a 1.500 aules de 223 tribunals repartits en 33 municipis de tot el país, gairebé tots en campus universitaris públics. Aquest any s’incorporen dues noves seus de tribunals al Vendrell (URV) i Vilassar de Mar (UPF). Entre correctors i vigilants hi haurà 2.400 docents. Els alumnes podran consultar el lloc on s’examinaran a partir del 5 de juny.
Detector de mòbils
Aquest any, les PAU posen en pràctica dues proves pilot: una en l’àmbit de la digitalització en els tràmits d’accés i una altra en relació amb les mesures per garantir l’equitat i la igualtat de condicions en la realització de les proves.
Així, en els exàmens de juny s’implementarà una prova pilot amb detectors d’aparells digitals de comunicació –mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals, entre d’altres– per garantir l’equitat i la igualtat de condicions durant la realització de les proves.
L’incompliment d’aquesta norma –ja sigui per l’ús de mòbils, altres dispositius o per còpia– comportarà l’expulsió immediata de l’estudiant de l’aula, la qualificació de 0 en aquest examen i la possible imposició de sancions per part de la Comissió Organitzadora de la PAU, que, d’acord amb la informació facilitada per la presidència del tribunal, pot decidir anul·lar la totalitat de les PAU a qui hagi incomplert la normativa d’examen.
Totes les seus de tribunals disposaran de detectors d’aparells electrònics i els controls es realitzaran de manera aleatòria entre els diferents tribunals.
Prova pilot amb l’IdCAT Mòbil
El Departament de Recerca i Universitats impulsa també aquest any la digitalització del sistema de gestió de les proves d’accés i la preinscripció universitària per facilitar els tràmits que els joves porten a terme amb l’Administració. Així, s’ha posat en marxa una prova pilot amb 19 instituts de Catalunya perquè els estudiants d’aquests centres puguin realitzar els tràmits relacionats amb l’accés a la universitat mitjançant l’IdCAT Mòbil, sense necessitat d’haver d’accedir cada vegada amb un usuari i una contrasenya determinats.
L’IdCAT Mòbil és un sistema d’identificació digital segur i gratuït que permet realitzar aquest i altres tràmits amb la Generalitat o altres administracions públiques de Catalunya de manera fàcil i directa, sense haver de memoritzar una contrasenya determinada.
Fins ara, la prova pilot s’ha aplicat per portar a terme els tràmits relacionats amb la prematrícula de les PAU i la matrícula de les PAP, i ha continuat amb la matrícula de les PAU. La previsió és que la utilització de l’IdCAT Mòbil per accedir a la plataforma en la qual es realitzen tots els tràmits relacionats amb l’accés a la universitat –matrícula PAU, consulta de notes, preinscripció universitària, assignacions, etc.– es faci extensiva a tothom progressivament en els pròxims anys.
10% de descompte per faltes
Les PAU d’aquest any no presenten novetats respecte a les de l’any passat. Les matèries, 35 en total, són les mateixes que el 2025 i l’estructura de la prova es manté igual, amb dues fases: la fase d’accés, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase d’admissió, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota.
Els criteris de correcció tampoc varien i únicament s’afegeixen dues matèries –Arts Escèniques i Cor i Tècnica Vocal– a les assignatures que es considera que tenen producció de text. Així, en totes les matèries es demana que les respostes siguin clares i estiguin redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica. En les matèries de l’àmbit de llengües –Llengua Castellana i Literatura, Llengua Catalana i Literatura, Literatura Castellana i Literatura Catalana– s’aplica un descompte màxim per errors de normativa –gramaticals, lèxics i ortogràfics– de 2 punts en el conjunt de l’examen.
I en les matèries que, per a les PAU 2026, tenen producció de text –Llengües Estranferes, Història, Història de la Filosofia, Geografia, Literatura Dramàtica, Llengua i Cultura Llatines, Llengua i Cultura Gregues, Arts Escèniques i Cor i Tècnica Vocal–, s’aplicarà un descompte de fins al 10% de la puntuació de l’exercici al qual faci referència la pregunta per falta de coherència i cohesió a la redacció i per errors gramaticals, lèxics i ortogràfics, així com per deficiències en la presentació.
Tribunals
Els alumnes estaran distribuïts per tot el territori en més d’una trentena de municipis que acolliran un total de 223 tribunals, gairebé tots ells en campus universitaris de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV), així com en alguns centres de secundària on habitualment s’han fet les PAU altres anys. Aquest any hi haurà dues noves seus de tribunals al Vendrell (URV) i Vilassar de Mar (UPF).
Atenció a la diversitat
Hi ha un 7% d’alumnes, uns 3.000, que han sol·licitat mesures d’adaptació perquè tenen necessitats específiques de recolzament educatiu, com dislèxia, TDAH o altres trastorns de l’aprenentatge. S’examinen al mateix tribunal que la resta dels seus companys, però disposen de 30 minuts més per a la realització de cadascun dels exàmens. A més, els alumnes amb dislèxia tenen una reducció en el còmput de faltes d’ortografia en els exàmens de llengua.
Així mateix, hi ha un tribunal especial d’incidències per als alumnes amb un grau de discapacitat reconegut al 33% o que necessitin una atenció especial, alguna adaptació en els enunciats dels exàmens o en la seva realització.
Consultes i resultats
A partir del 5 de juny, l’alumnat podrà consultar al Portal d’Accés a la Universitat la ubicació del tribunal en el qual s’ha d’examinar, una informació que també està a disposició dels centres de batxillerat. Els mateixos dies de les proves, una vegada finalitzat cada examen, s’aniran publicant a Canal Universitats els enunciats de les diferents matèries juntament amb els corresponents criteris de correcció. D’altra banda, en el següent enllaç està recollida tota la informació sobre el calendari i l’horari de les proves.
Quant al resultat de les proves PAU, la data de publicació serà el 23 de juny i es podrà consultar al Portal de l’Accés a la Universitat.
