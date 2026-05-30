Albert Esteve: "Hem passat de la família extensa a la llar unipersonal"
EDUARD PALOMARES
En ple debat sobre la situació de l’habitatge, l’informe Llars en transformació a Espanya i Portugal, impulsat per l’Observatori Social de la Fundació La Caixa, aporta una dada significativa: des del 1991, les llars unipersonals han augmentat un 81%, mentre que les extenses, les formades per cinc o més habitants, s’han reduït un 73%. Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demogràfics, és un dels autors d’aquest estudi, que també constata que els habitatges han passat d’estar habitats per una mitjana de 3,3 persones a 2,4.
El panorama de les llars ha canviat completament en tres dècades. ¿És una transformació més ràpida de l’esperada?
És un canvi força ràpid, sí, però es correspon amb el que han experimentat altres països que estan en una fase demogràfica semblant: baixada de la natalitat, esperança de vida elevada i una transformació de la família. Espanya encara no és el país europeu amb la mida mitjana més baixa, sobretot perquè els joves s’emancipen bastant tard. I també hi ha influït la immigració. A Escandinàvia, per exemple, estan per sota de dues persones per llar.
Fins no fa tant, diverses generacions convivien sota el mateix sostre. ¿El canvi és cultural, social o econòmic?
L’augment de la capacitat econòmica i la millora de la salut de les persones grans han fet viable que les famílies deixin de viure tan amuntegades com era tradicional. Entre sociòlegs i demògrafs hi ha una explicació clàssica: hi ha una preferència latent per viure de manera independent, sempre que es pugui. S’hi afegeix que les generacions més grans també poden viure totes soles perquè depenen menys dels fills a casa.
¿Anem cap a un model familiar més individualista?
Sí, però amb matisos. Les llars multigeneracionals es creaven perquè les persones de 30 o 40 anys ajudaven les de 60 o 70. Eren una espècie d’assegurança familiar davant la vellesa. Ara, en canvi, són els grans els qui ajuden els joves. Per exemple, molts fills continuen vivint amb els pares passats els 30 anys. També s’observa en alguns països asiàtics, on parelles joves es casen i se’n van a viure amb familiars per l’encariment de l’habitatge.
També s’ha flexibilitzat el concepte de família.
Per simplificar-lo, fins fa cent anys predominava el que anomenem la família extensa, amb llars on convivien diverses generacions adultes. Després es va imposar la família nuclear: una parella que es casa i se’n va a viure de manera independent. Ara el que s’ha trencat són els nuclis, ja que la parella no dura necessàriament per sempre i no totes tenen fills, o en tenen pocs. Això provoca una atomització dels nuclis familiars: cada vegada hi ha més llars de mares o pares tots sols amb fills, que quan aquests s’emancipen es tornen unipersonals, fet que abans passava només amb la viduïtat.
¿L’augment de llars unipersonals té cap incidència en la crisi de l’habitatge, que es pot explicar en part per la falta d’oferta?
Una de les conclusions de l’estudi que més em va interessar és que els últims 30 anys s’han creat milions de llars noves. Si augmenta la població, necessites més llars, és clar. Però més de la meitat d’aquest creixement es deu al fet que s’han fet més petites. Si Espanya arribés a tenir la mida d’ocupació mitjana de llar de Suècia, necessitaria molts més habitatges. En un país on encara hi ha molta gent de 30 anys vivint amb els pares, imaginem què passaria si tots aquests joves poguessin emancipar-se abans.
