Amb 20 projectes
Barcelona llança una estratègia per impulsar i internacionalitzar l’economia blava amb 150 milions fins al 2030
El nou pla amplia el seu enfocament a l’aigua dolça, prioritzant infraestructures estratègiques per afrontar desafiaments climàtics com sequeres i inundacions
L’economia blava ja aporta el 5% del PIB de Barcelona
El BlueTechPort, el hub d’economia blava del Port de Barcelona, arrenca les obres
Glòria Ayuso
L’economia blava ha passat de ser una aposta de Barcelona, com ho era fa només cinc anys, a una realitat: amb un volum de negoci d’11.200 milions, representa el 5% del PIB, ha sigut el sector que més ocupació ha generat a la ciutat i el tercer de més creixement.
Basant-se en aquestes dades, l’Ajuntament ha traçat la nova estratègia d’impuls de l’economia blava 2026-2030, quepreveu una inversió pública de 150 milions d’euros en equipaments i nous projectes amb l’objectiu d’actuar com a palanca i atraure molta més inversió privada a la ciutat. Es tracta d’una inversió que triplica la prevista en la Mesura de govern d’impuls a l’Economia Blava 2021-2025, amb la qual es va començar a donar impuls a aquest sector. «Ara volem evolucionar, consolidar el compromís públic municipal, i fer d’aquest un dels sectors estratègics de l’economia de la ciutat, aprofitant la capacitat de Barcelona per generar talent, ecosistemes empresarials i també atraure projectes internacionals», explica la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil.
20 projectes
Amb l’objectiu de crear teixit econòmic i ocupació de qualitat, la nova estratègia reuneix fins a 20 projectes i incorpora una novetat destacada: ampliar el focus més enllà del mar i incloure també l’aigua dolça. Davant un escenari d’extrems climàtics —sequeres i inundacions», es prioritzen àmbits com els sistemes urbans de drenatge, la reutilització d’aigües grises i els dipòsits d’aigua com infraestructures estratègiques.
El nou full de ruta per fer el següent salt i convertir l’economia blava en un eix d’innovació, ocupació qualificada i projecció internacional es fonamenta en un model basat en la col·laboració publicoprivada i en la plena coordinació entre els diferents projectes i les administracions que els impulsen, especialment l’Ajuntament i la Generalitat, així com el Port de Barcelona.
Elpla té a més un component important dedivulgació mediambiental: aquest any obrirà en uns locals del Port Olímpic l’espai Barcelona, Mar de Ciència, de l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, avantsala d’un futur edifici de 3.000 m2 al Moll de la Marina (30 milions) que començarà a construir-se pròximament. La seva missió serà acostar la ciència a la ciutadania, generar vocacions i mostrar mitjançant tallers, debats i exposicions el paper del mar en la regulació del clima i en la producció d’oxigen.
A més d’aquest nou equipament, entre els 20 projectes que recull l’estratègia es troben les altres dues infraestructures que actuaran de forma coordinada com grans palanques per activar tot l’ecosistema. En inversió, destaca el Parc de Tecnologia Marítima (60 milions), que aquest any iniciarà la seva construcció al costat de l’Hotel Vela, amb l’objectiu que estigui en marxa el 2028. Estarà equipat amb grans laboratoris perquè, en un termini de dos anys, els titulats d’enginyeria de la Facultat de Nàutica de la UPC puguin experimentar i transferir solucions al sector.
El nou edifici del BlueTechPort (56 milions),que construeix el Port de Barcelona, és ja l’altre pol fonamental d’innovació i emprenedoria dedicada a atraure empreses emergents i departaments d’R+D d’empreses també consolidades per testar noves solucions al litoral de la ciutat, que s’ha posicionat com un camp de proves.
Recolzant-se en el mateix ecosistema tecnològic ja establert a la ciutat, aquesta projecció tindrà com a plató el saló Tomorrow Blue Economy (al qual es destina 1 milió d’euros), que se celebra dins de l’Smart City World Congress. Un altre pilar de l’estratègia és el Centre d’Economia Blava col·laborador de la Dècada dels Oceans de la Unesco (2,8 milions), ja en marxa a Barcelona. Promogut per la Fundació Barcelona Capital Nàutica juntament amb la comunitat científica de la xarxa BlueNetCat, actuarà també amb la intenció de vehicular fons internacionals cap al sector.
El propòsit és «impulsar iniciatives d’impacte a llarg termini i amb vocació internacional, corresponsabilitzant tot l’ecosistema entorn d’un model de lideratge basat en la col·laboració publicoprivada», explica Gil.
En aquesta mateixa línia, l’estratègia incorpora programes d’emprenedoria (200.000 euros),línies per millorar l’accés a finançament, amb el BlueInvestment Fund de Barcelona Activa i el programa BeBlue per recolzar el creixement d’empreses, i nous projectes per mesurar i orientar el sector – com el Baròmetre Blau– i iniciatives com la Mesa de Descarbonització de la Nàutica de la Nàutica de la FBCN.
El pla reforça a més la formació per generar talent, molt necessari per al creixement del sector, amb noves propostes a tots els nivells: des de l’impuls de la formació professional i el reciclatge per derivar perfils a les noves oportunitats, fins a la creació d’un nou màster internacional d’Economia Blava a Barcelona.
