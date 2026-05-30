Els Mossos engeguen un pla per reduir els delictes a l’Hospitalet
El dispositiu es posa en marxa després de l’increment de la delinqüència, un augment del 10% el 2025 respecte al 2024, sobretot dels robatoris amb violència comesos des d’un patinet.
Germán González
Amb l’objectiu d’acabar amb l’augment de la criminalitat a l’Hospitalet de Llobregat i incrementar la percepció de seguretat ciutadana, els Mossos d’Esquadra van posar en marxa un pla de xoc en aquest municipi el 14 d’abril anomenat Bastió. Amb aquesta finalitat, els agents estableixen dispositius policials "extraordinaris" amb controls al carrer, transport públic, eixos comercials, zones de lleure i parcs de la ciutat que permetin pressionar els delinqüents.
La cap de la comissaria de l’Hospitalet dels Mossos d’Esquadra, la intendenta Sònia Rius, va assenyalar ahir que el pla Bastió neix després de constatar que l’Hospitalet va patir un augment del 10% dels delictes l’any passat respecte al 2024, quan a Barcelona van baixar un 6% i en el conjunt de Catalunya, un 4%. La principal problemàtica criminal de la ciutat detectada per la policia són els robatoris amb violència i intimidació, la meitat comesos des d’un patinet elèctric.
En concret, els robatoris i furts suposen el 82% dels delictes que es cometen a la ciutat. Els robatoris amb força han crescut un 37,5%, mentre que als locals van pujar un 31%. Sorprèn l’augment en un 52,7% dels robatoris amb força a l’interior de vehicles d’un any per l’altre, ja que són comesos en zones pròximes a narcopisos o locals ocupats on es ven i es consumeix droga per delinqüents multireincidents que volen pagar-se una dosi. Des de l’abril de l’any passat, els Mossos i la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet van posar en marxa un dispositiu per acabar amb aquests immobles sospitosos de vendre droga i ja n’han desarticulat una cinquantena.
La intendenta Rius va remarcar que l’alta activitat criminal a la ciutat anava acompanyada de la policial, gràcies a la qual també van augmentar els detinguts gairebé un 11%. En algunes tipologies, com els robatoris a l’interior de vehicles, els arrestos van créixer un 75% i per furts un 33%. La diagnosi policial és que cada dia d’aquest any es cometien una mitjana de 7,2 robatoris per uns 290 sospitosos, 60 d’ells menors d’edat. La intendenta assenyala que es tracta de delinqüents cada vegada més joves, més persistents. Anaven en grup, de manera que hi ha certa organització delictiva, i actuaven a la distracció, principalment per emportar-se telèfons mòbils en zones comercials o a la sortida del metro. A més, utilitzen patinet elèctric per escapar-se més de pressa aprofitant àmplies vies d’escapament.
Problema enquistat
El perfil dels lladres violents detinguts o identificats en les cinc setmanes que fa que s’aplica el Bastió és d’homes (87%) que assalten en l’espai públic (82%), principalment mòbils (un 65% dels objectes que se sostreuen) i, sobretot, arrencant-los (un 51%). El 46% fan servir el patinet per fugir i únicament un 13% utilitzen una arma blanca. Hi ha 175 detinguts joves, que representen el 65%, i un 22% són menors d’edat. D’aquests n’hi ha quatre que tenen menys de 14 anys, de manera que no es poden imputar. En aquests casos s’han activat els serveis socials i els pares per mirar de reconduir aquesta conducta.
Del total de detinguts, 290 aquest any, n’hi ha 34 que són persistents i acumulen el 36% dels arrestos. El perfil de la víctima són un 6% menors i un 86% no vulnerables. Els Mossos destaquen que, com que són delinqüents "ràpids i oportunistes", qualsevol usuari de l’espai públic "pot ser víctima", cosa que encara fa augmentar més la percepció d’inseguretat.
De fet, ja fa anys que la inseguretat s’ha convertit en el principal problema que denuncien els veïns de la segona ciutat de Catalunya. De fet, l’octubre del 2025, uns 3.000 veïns de la localitat van sortir al carrer en una manifestació històrica per denunciar els problemes delinqüencials amb què conviuen, sobretot, als barris del nord i reclamar mesures a les administracions. Una situació que ha reconegut el mateix alcalde de l’Hospitalet, David Quirós. "No pot ser que la nostra gent gran es quedi a casa a partir de les sis de la tarda perquè se sent insegura", va denunciar el batlle el febrer d’aquest any després de saber l’últim augment anual de delictes.
Densitat poblacional
La pressió policial exercida contra els narcopisos i la multireincidència a Barcelona i l’aeroport ha suposat que bona part d’aquesta delinqüència es traslladi a urbs com l’Hospitalet, Cornellà i Esplugues, emplaçades a mig camí entre la capital catalana i la infraestructura aeroportuària. A més, Rius va insistir en el fet que no hi ha una única raó que expliqui per què els delictes baixen a Catalunya i pugen a l’Hospitalet.
"És una ciutat molt complexa i hi ha molts fenòmens que impacten", va assenyalar. Entre ells, el creixement poblacional de l’última dècada, l’altíssima densitat poblacional de la zona nord –la més alta de tot Europa–, el gran ús de l’espai públic per part dels veïns i els alts índexs de vulnerabilitat d’alguns barris. Per això, els Mossos també insisteixen en la necessitat d’implantar polítiques més enllà de la seguretat que donin resposta a les necessitats que expressa de la població.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Un pare de Girona crea una aplicació web per calcular les probabilitats d'aconseguir plaça en una escola bressol
- Veí de Girona protesta davant l'Ajuntament per la pèrdua de mobles en un pis cedit a lloguer social
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- S’acaba l’era Míchel al Girona