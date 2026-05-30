Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
La quantitat que pagaran pels seus medicaments amb recepta canvia a partir d’ara
Ramón Baylos
Un dels sistemes més elogiats de la sanitat pública a Espanya té a veure amb la cobertura dels medicaments receptats després de passar per consulta, una mesura que els converteix en productes molt més accessibles.
Doncs bé, la nova reforma del copagament farmacèutic aprovada per Sanitat i Hisenda està encaminada a fer que encara ho siguin més. Sobretot perquè parlem d’una normativa pensada especialment per a usuaris amb rendes baixes.
D’aquesta manera, s’han establert nous límits de pagament a les farmàcies segons la renda de la persona. Això vol dir que, si la despesa en medicaments supera aquestes quantitats, el sistema s’encarrega d’abonar-ne la part restant. La situació quedaria així:
- Renda inferior a 9.000 euros anuals: despesa màxima de 8,23 euros al mes.
- Renda entre 9.000 i 17.999 euros anuals: despesa màxima de 18,52 euros al mes.
- Renda entre 18.000 i 34.999 euros anuals: despesa màxima de 61,75 euros al mes.
Què passa si tinc una renda anual superior als 35.000 euros? Això implica que els topalls proposats per la reforma desapareixen i la persona haurà d’assumir totes les despeses dels medicaments receptats pel metge.
A més, aquesta normativa incorpora una nova directriu per als pensionistes, amb la qual s’estableix un nou tram intermedi i, en conseqüència, moltes persones jubilades hauran de gastar menys diners a les farmàcies.
Les estimacions del Govern espanyol pel que fa a l’estalvi de les famílies espanyoles arriben a xifres molt elevades, amb una previsió que supera els 265 milions d’euros anuals en total.
Finalment, el Govern espanyol aclareix que l’objectiu d’aquesta mesura és simple: evitar que les persones amb malalties cròniques abandonin els tractaments perquè no es poden permetre els medicaments necessaris per tractar-les.
