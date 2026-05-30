En els pròxims mesos
Renfe triplicarà les estacions de Rodalies preparades per netejar grafitis dels trens
Ara com ara, només hi ha cinc punts amb instal·lacions per rentar els combois: la idea és que n’hi hagi nou més
Les pintades van suposar una despesa de 7,4 milions d’euros el 2025 i van afectar els trajectes d’1,4 milions de viatgers
Pau Lizana Manuel
Renfe planeja multiplicar per tres les estacions de la xarxa de Rodalies preparades amb el material necessari per netejar els grafitis que, constantment, es pinten als seus trens. Ara com ara, només cinc estacions a Catalunya estan adaptades per a aquesta comesa. Ara, l’empresa vol sumar nou baixadors més per, igual que passa amb les reparacions ràpides dels seus trens, poder actuar més a prop del punt on s’ha produït la incidència i no perdre tant temps en el trasllat dels vagons fins a un d’aquests punts.
Actualment, només tenen un túnel de rentat adaptat les estacions de Sant Andreu, Estació de França, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Ripoll. Aquesta disposició es concentra a l’àrea de Barcelona i, sobretot, en l’eix de l’R2. La resta de línies, han de recórrer grans distàncies per poder arribar a un d’aquests punts. Un exemple: els trens de l’ R4 – una línia que s’allarga durant 143 quilòmetres – o de l ’ R1 només tenen un taller adaptat en la seva mateixa línia, a l’Hospitalet. El cas és especialment preocupant en la línia del Maresme, on els últims mesos s’han produït pintades en alguns dels nou trens d’Alstom que descansen en aquestes vies mentre realitzen trajectes de prova.
Ara, el pla de Renfe passa per adaptar les instal·lacions a les estacions de Mataró, Sant Vicenç de Calders, Reus, MóraLa Nova, Lleida, Manresa i Vic. L’ampliació es donarà en algun moment indeterminat dels pròxims mesos, però ha de permetre que línies com l’R-4, l’R1 o els Regionals tinguin opcions en totes les seves capçaleres i no haver d’acostar-se obligatòriament fins a Barcelona.
Una llarga croada
L’ampliació dels tallers disponibles és l’útlimo pas d’una llarga croada de totes les administracions implicades en la gestió de Rodalies contra els grafitis. Aquestes pintades perjudiquen greument el servei ferroviari. Sense anar més lluny, l’any passat es van empastifar 55.100 metres quadrats de trens en 970 actes vandàlics. En total, van afectar 1,4 milions de viatgers, van costar 7,4 milions d’ euros dels contribuents i van obligar a immobilitzar de mitjana dos trens al dia.
Davant la problemàtica, ja fa temps que Territori, Adif i els Mossos treballen de forma coordinada reforçant la seguretat en punts crítics d’actes vandàlics. En algunes estacions, es vigila també utilitzant drons i unitats canines per dissuadir els grafiters.
L’última mesura per intentar que els grafitis a Rodalies vagin a menys es va aprovar la setmana passada al Parlament. A més de les condemnes penals que poden portar aquests actes vandàlics –que en alguns casos arriben a suposar fins a 15 anys de presó– la Generalitat penalitzarà administrativament als grafitis que causin més estralls amb multes de fins a 900.000 euros. Va ser una iniciativa del mateix Govern, que va anunciar el president Salvador Illa l’octubre de l’any passat, i que es va aprovar a la Cambra catalana amb el recolzament de tots els partits excepte dels Comuns i la CUP. L’enduriment del règim sancionador preveu multes d’entre 18.000 i 90.000 euros per als casos menys greus.
Una neteja més ràpida
Un altre dels passos que ha fet Renfe per intentar minimitzar l’impacte dels grafitis en el servei de Rodalies és renovar alguns dels productes amb la qual cosa executa la neteja. Es tracta d’un nou detergent que accelera lleugerament el procés.
Fins ara, el producte que s’aplicava tardava entre 5 i 10 minuts a actuar. Després, els grafitis han de fregar-se i els residus han de retirar-se i tractar-se d’una manera específica segons la normativa vigent, cosa que allarga considerablement el procés. A més, per poder rentar algun dels trens també han d’adaptar-se breument les vies on descansen i tapar el buit entre vagó i andana, on treballen els operaris encarregats de la neteja.
