Renfe triplicarà les estacions de Rodalies preparades per netejar grafitis
Pau Lizana Manuel
Renfe planeja multiplicar per tres les estacions de la xarxa de Rodalies preparades amb el material necessari per netejar els grafitis que, constantment, es pinten als trens. Ara com ara, només cinc estacions a Catalunya estan adaptades per a aquesta comesa. Ara, l’empresa vol sumar nou baixadors més per, igual que passa amb les reparacions ràpides, poder actuar més a prop del punt on s’ha produït la incidència i no perdre tant temps en el trasllat dels vagons. Actualment, només tenen un túnel de rentat adaptat les estacions de Sant Andreu, França, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Ripoll. Aquesta disposició es concentra a l’àrea de Barcelona i, sobretot, en l’eix de l’R2. La resta de línies ha de recórrer grans distàncies per poder arribar a un d’aquests punts. Ara, el pla de Renfe passa per adaptar les instal·lacions a les estacions de Mataró, Sant Vicenç de Calders, Reus, Móra la Nova, Lleida, Manresa i Vic. L’ampliació es produirà en els pròxims mesos i ha de permetre que línies com l’R-4, l’R-1 i els regionals tinguin opcions a totes les seves capçaleres sense haver d’acostar-se obligatòriament fins a Barcelona.
L’ampliació dels tallers disponibles és l’últim pas d’una llarga croada de totes les administracions implicades en la gestió de Rodalies contra els grafitis. Aquestes pintades perjudiquen greument el servei ferroviari. L’any passat es van empastifar 55.100 metres quadrats de trens en 970 actes vandàlics. En total, van afectar 1,4 milions de viatgers, van costar 7,4 milions d’euros i van obligar a immobilitzar dos trens al dia de mitjana. Davant d’aquesta problemàtica, ja fa temps que Territori, Adif i els Mossos treballen de manera coordinada reforçant la seguretat en punts crítics. En algunes estacions es vigila també utilitzant drons i unitats canines per dissuadir els grafiters.
