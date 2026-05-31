BCN preveu invertir 150 milions a donar impuls a l’economia blava
L’Ajuntament de la ciutat ha traçat un nou pla que contempla una forta inversió pública fins a l’any 2030 en equipaments i projectes, amb l’objectiu d’actuar com a palanca i atraure molt més capital privat.
Glòria Ayuso
L’impuls de l’economia blava ha passat de ser una aposta de Barcelona, com ho era fa només cinc anys, a una realitat: amb un volum de negoci d’11.200 milions, representa el 5% del PIB i ha sigut el tercer sector que més ha crescut l’últim any a la ciutat.
Basant-se en aquestes dades, l’Ajuntament ha traçat la nova estratègia d’impuls de l’economia blava 2026-2030, que preveu una inversió pública de 150 milions d’euros en equipaments i nous projectes –el triple que la mesura de govern engegada el 2021–, amb l’objectiu d’actuar com a palanca i atraure molta més inversió privada a la ciutat.
Amb l’objectiu de crear teixit econòmic i ocupació de qualitat, l’estratègia reuneix fins a 20 projectes i incorpora una novetat destacada: ampliar el focus més enllà del mar i també incloure-hi l’aigua dolça. Davant un escenari d’extrems climàtics –sequeres i inundacions–, es prioritzen àmbits com els sistemes urbans de drenatge, la reutilització d’aigües grises i els dipòsits d’aigua com a infraestructures estratègiques.
El nou full de ruta, concebut per fer el següent salt i convertir l’economia blava en un eix d’innovació, ocupació qualificada i projecció internacional, es fonamenta en un model basat en la col·laboració publicoprivada i en la plena coordinació entre els diferents projectes i les administracions que els impulsen, sobretot l’Ajuntament i la Generalitat, així com el port de Barcelona.
El pla té, a més, un important component de divulgació mediambiental: aquest any obrirà, en uns locals del Port Olímpic, l’espai Barcelona, Mar de Ciència, de l’Institut de Ciències del Mar-CSIC, avantsala d’un futur edifici de 3.000 metres quadrats al moll de la Marina, amb una inversió de 30 milions, que començarà a construir-se ben aviat. La seva missió serà acostar la ciència als ciutadans, inspirar vocacions i mostrar, mitjançant tallers, debats i exposicions, el paper del mar en la regulació del clima i en la producció d’oxigen.
Les grans palanques
A més d’aquest nou equipament, entre els 20 projectes que recull l’estratègia hi ha les altres dues infraestructures que actuaran de forma coordinada com a grans palanques per activar tot l’ecosistema. En inversió, destaca el Parc de Tecnologia Marítima, amb 60 milions, que aquest any iniciarà la construcció al costat mateix de l’hotel Vela, amb l’objectiu que estigui en marxa el 2028. Aquest parc estarà equipat amb uns grans laboratoris perquè, en un termini de dos anys a tot estirar, els titulats d’enginyeria de la Facultat de Nàutica de la UPC puguin experimentar i transferir solucions al sector.
El BlueTechPort, impulsat pel port de Barcelona, comptarà amb una inversió de 56 milions i serà un pol d’innovació i emprenedoria per atraure empreses emergents (start-ups) i departaments d’R+D d’empreses que vulguin testar noves solucions al litoral de la capital catalana.
Recolzant-se en l’ecosistema tecnològic internacional ja establert a la ciutat, aquesta projecció tindrà com a aparador el saló Tomorrow Blue Economy, amb una inversió d’un milió d’euros, que se celebra dins de l’Smart City World Congress.
Centre d’Economia Blava
Un altre pilar de l’estratègia és el Centre d’Economia Blava col·laborador de la Dècada dels Oceans de la Unesco, ja en marxa a Barcelona i dotat amb 2,8 milions. Promogut per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, juntament amb la comunitat científica de la xarxa BlueNetCat, actuarà amb la intenció de vehicular fons internacionals cap al sector.
L’estratègia incorpora programes d’emprenedoria, dotats amb 200.000 euros, línies per millorar l’accés a finançament, com el Blue Investment Fund de Barcelona Activa, i el programa BeBlue, per recolzar el creixement d’empreses. També inclou nous projectes per mesurar i orientar el sector, com el Baròmetre Blau, i iniciatives com la Taula de Descarbonització de la Nàutica de la Nàutica de la FBCN.
El pla reforça la formació per crear talent per al creixement del sector, amb noves propostes: des de l’impuls de la formació professional i el reciclatge per derivar perfils cap a noves oportunitats, fins a un màster internacional en Economia Blava a Barcelona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- L'empresari colomenc Josep Morell, cunyat de Quim Torra, a punt d'entrar a la presó per frau a Hisenda
- Un local històric de Girona deixa la plaça del Vi després de 90 anys per anar al Mercadal
- Orriols ultima el fitxatge del Míster Girona 2008 com a candidat a les municipals del 2027
- Carta d'un lector: 'El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització
- Catorze platges de la Costa Brava tindran espai per a gossos aquest estiu
- Professors i Educació signen 'in extremis' un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
- Caminar sense sortir de casa: l’entrenament de 5 minuts que triomfa a internet