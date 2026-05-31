El collit no era el problema: l’avís que desmunta el gran mite de dormir amb els fills
Una educadora infantil defensa que dormir acompanyats pot afavorir el desenvolupament dels infants
Durant anys, el collit ha estat envoltat de dubtes, crítiques i advertiments. S’ha dit que dormir amb els fills els podia fer més dependents, que després no voldrien anar mai al seu llit, que perjudicava l’autonomia o que convertia la nit en un mal hàbit difícil de trencar. Per a moltes famílies, el debat sobre dormir amb els fills ha estat carregat de culpa: si ho feien, semblava que estaven malacostumant els infants; si no ho feien, sovint havien de conviure amb plors, despertars i nits difícils.
La realitat, però, és que el son infantil no sempre encaixa amb les expectatives adultes. Hi ha nadons i nens que reclamen presència, contacte i seguretat durant la nit. I aquí és on la mirada de l’educadora infantil i investigadora en neurociència Tània Garcia gira la balança: segons defensa, el collit no hauria de veure’s necessàriament com un problema, sinó com una pràctica que pot contribuir al desenvolupament emocional, cognitiu i fisiològic dels infants, sempre que es faci en condicions adequades i segures.
El que sempre s’ha dit sobre dormir amb els fills
Un dels grans mites sobre el collit és que crea infants dependents. Moltes famílies han sentit alguna vegada que, si un nen dorm amb els pares, després no sabrà dormir sol. També s’ha repetit que compartir llit o habitació pot afectar la parella, alterar el descans dels adults o impedir que els fills aprenguin a gestionar les seves pors.
Aquest discurs ha fet que molts pares visquin el son infantil com una mena d’examen. Si el nen es desperta, si demana companyia o si vol dormir a prop, sovint s’interpreta com un fracàs educatiu. Però els experts que defensen una criança més respectuosa recorden que els infants no tenen el mateix cervell ni els mateixos recursos emocionals que els adults. Necessiten temps, presència i acompanyament per aprendre a regular-se.
La teoria de Tània Garcia
Tània Garcia defensa que dormir acompanyats pot tenir efectes positius en el cervell infantil. En un vídeo publicat al seu compte d’Instagram, l’educadora explica que el collit ajuda a reduir els nivells de cortisol, l’hormona relacionada amb l’estrès, i afavoreix la generació d’oxitocina, vinculada al benestar, el vincle i la seguretat emocional.
“Dormir amb els fills redueix els nivells de cortisol a la sang i genera oxitocina; per tant, el cervell infantil obté tot el que necessita”, afirma l’experta. Segons aquesta visió, la proximitat nocturna no seria una amenaça per al desenvolupament, sinó una manera d’oferir al nen un entorn segur en una etapa en què encara està construint la seva capacitat d’autoregulació.
Els efectes positius del collit
Segons Garcia, el collit pot afavorir la creació de vincles segurs entre pares i fills. Dormir a prop dels adults pot ajudar l’infant a sentir-se protegit, reduir la por nocturna i disminuir l’ansietat. Aquesta seguretat, defensa l’educadora, no només té efecte durant la nit, sinó que també pot influir en la manera com el nen afronta el dia.
L’experta també relaciona el dormir acompanyats amb un descans més reparador. Segons aquesta teoria, la presència dels pares pot ajudar a regular els ritmes biològics, afavorir un son més profund i millorar la consolidació de la memòria i l’aprenentatge infantil. És a dir, dormir millor no només serviria per descansar, sinó també per reforçar processos clau del desenvolupament.
Menys estrès, més seguretat i més vincle
Un altre dels punts que destaca Tània Garcia és la sincronització entre l’infant i l’adult. Segons l’educadora, els nens poden sincronitzar la respiració i la circulació amb la persona adulta, fet que els ajudaria a reduir l’ansietat i a sentir més calma. També apunta que el contacte físic i emocional durant la nit pot estimular la serotonina, relacionada amb el benestar.
Aquesta mirada situa el collit lluny de la idea de caprici o mal hàbit. Per a Garcia, compartir el son pot enfortir l’autoestima, la seguretat emocional, la resiliència i la capacitat de desenvolupar relacions sanes en el futur. “Com més acompanyat de nit, més eines per a la vida”, defensa.
Un debat que continua obert
El collit continua generant opinions dividides. Hi ha famílies que el viuen com una solució natural i altres que no descansen bé si comparteixen llit amb els fills. També hi ha pares que defensen que, a partir d’una certa edat, els infants necessiten més autonomia. La mateixa publicació de Tània Garcia ha despertat comentaris de famílies que expliquen nits complicades, nens que es mouen molt o dubtes sobre fins quan és recomanable dormir junts.
La conclusió, però, és que el debat ja no es pot reduir a una frase simple. El collit no és necessàriament sinònim de dependència ni de mala criança. Per a l’educadora, pot ser una eina de seguretat, descans i vincle emocional. La clau és que cada família trobi una manera de dormir que sigui segura, respectuosa i sostenible per a tots.
