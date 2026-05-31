Els neopentecostals tempten la dreta espanyola
L’arribada a Espanya de grups neopentecostals augura un acostament d’aquesta fe als postulats més ultraconservadors. Tot i que a Espanya no hi ha una identificació amb projectes ideològics concrets, alguns partits de dretes coquetegen amb algunes figures.
Juan Fernández
Franklin Graham –el líder del grup religiós Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) que ahir es va reunir al palau de Vistalegre de Madrid amb 15.000 fidels evangelistes arribats de tot Espanya– és una autèntica celebritat als Estats Units, on molts es refereixen a ell com "el pastor de Trump". No en va, des del seu púlpit va demanar amb fervor el vot per al líder republicà el 2016, va tornar a fer-ho en les últimes eleccions i va ser l’encarregat de dirigir la pregària a la seva presa de possessió a la Casa Blanca.
Molts dels assistents a la trobada amb Graham encara recorden un altre esdeveniment evangèlic similar celebrat a Madrid el 2023, en aquella ocasió oficiada per Edir Macedo, conegut al Brasil com el pastor de Bolsonaro pel seu suport públic al polític d’extrema dreta. Al seu país, Macedo és famós per les idees ultres que sol propagar, com el seu rebuig que les dones estudiïn a la universitat, la seva equiparació de l’homosexualitat amb el crim organitzat o la seva condemna bíblica a qualsevol mesura política que pugui sonar a progressista.
Ideari ultraconservador
A Amèrica, on la fe evangèlica disfruta d’una forta penetració social a molts països, el vincle entre aquest credo i l’ideari conservador o d’extrema dreta es dona per descomptat i sovint és utilitzat per les formacions conservadores per agitar el seu electorat. La recent irrupció a Espanya de grups neopentecostales, hereus d’aquesta nova versió evangèlica que ha triomfat a l’altre costat de l’Atlàntic, afegeix un caire polític rellevant a aquest fenomen religiós.
Les institucions evangèliques espanyoles tradicionals són conscients d’aquest coqueteig i es posen en guàrdia davant el canvi de panorama que se’ls acosta. "La realitat evangèlica espanyola és molt diferent de la que hi ha als EUA. Aquí no hi ha un bloc polític homogeni ni una identificació amb projectes ideològics concrets", destaca un portaveu de la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques (FEREDE). "Els càrrecs i ministres de culte no han de fer propaganda electoral".
Guillem Correa, secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, es mostra menys diplomàtic i reconeix que els grups neopentecostals "tenen un fort biaix polític" que la seva institució rebutja amb contundència. "Igual que el Ku-Klux-Klan no representa l’Església catòlica, els evangelistes catalans no ens sentim representats per aquests pastors", assenyala.
Partit Popular
No obstant, el coqueteig existeix. En les últimes eleccions a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no va dubtar a convidar a un míting a la pastora evangelista Yadira Maestre, líder de l’església Cristo Viene, que va fundar fa anys en una nau industrial del barri madrileny d’Usera. A Múrcia, on hi ha 146 comunitats evangèliques, el govern de la regió, també del PP, va pactar amb el Consell Evangèlic Murcià perquè ensenyés la religió evangèlica a les escoles.
