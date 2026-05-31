Mas Barcelona

Gemma Martínez: «Dirigir EL PERIÓDICO és un privilegi i una oportunitat»

Gemma Martínez serà directora d'EL PERIÓDICO a partir de l'1 de juny

Gemma Martínez i Sergi Mas, al plató d’EL PERIÓDICO. / Núria Garrido / EPC

Sergi Mas

Barcelona

Prensa Ibérica, editora de 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals, ha nomenat la periodista Gemma Martínez (València, 1972) directora d’EL PERIÓDICO. Ocuparà el càrrec a partir de demà dilluns, primer de juny.

La rebo, al plató d’EL PERIÓDICO, cinc dies abans de començar a exercir oficialment el càrrec. Gemma està tranquil·la, em saluda, abans de començar mira diverses vegades el rellotge i el telèfon mòbil. Durant la xerrada posa èmfasi en la transformació digital del diari i fixa l’exemple en algunes capçaleres internacionals. En els tres últims mesos, EL PERIÓDICO ha ocupat la quarta posició en el rànquing GFK d’usuaris únics mensuals a Espanya.

Gemma substitueix Albert Sáez, que ha estat sis anys dirigint la capçalera i que a partir d’ara passa a exercir un altre tipus de tasques de coordinació i direcció de continguts del grup editorial.

Gemma arriba a la direcció després de la seva etapa en la direcció adjunta del diari, càrrec que va exercir des del setembre del 2020, procedent del diari ‘Levante’, capçalera en la qual va ser sotsdirectora durant dos anys. Abans, va exercir de corresponsal a Nova York entre el 2007 i el 2012, especialitzada en premsa econòmica.

Acabem l’entrevista, ens saludem i baixa per les escales que separen el plató i la redacció. ¡Salut, encerts i molta sort, directora!

Les celebracions per la victòria del PSG en la Champions deixen 780 detinguts i un mort

Una Colòmbia polaritzada acudeix a les urnes per decidir entre aprofundir l'experiència d'esquerres o un canvi radical

Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"

Sis mesos amb esmorzars de forquilla sota mínims per la crisi de la pesta porcina: "No sé com ens ho farem"

Bones notícies per als majors de 45 anys i els joves a l’atur: tindran prioritat en les noves polítiques d’ocupació

Jesús Bel, capellà penitenciari: "Amb la seva visita a Brians, el Papa fa que la gent miri la presó amb uns altres ulls"

El truc del paper d’alumini a la rentadora que promet cuidar millor la roba

La fruita que mai hauries de donar al teu gos, encara que sembli inofensiva
