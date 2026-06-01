Acaben les obres de Marina davant la Sagrada Família
Pocs dies abans de la visita del Papa, l’Ajuntament converteix aquest tram del carrer en una mena de gran vestíbul de la façana del Naixement.
Carles Cols
L’Ajuntament de Barcelona ja ha finalitzat les obres que han transformat el carrer de Marina, entre Provença i Mallorca, en una mena gran vestíbul de la façana del Naixement de la Sagrada Família i, també, en un espai singular on programar activitats veïnals els caps de setmana.
El calendari d’aquestes obres estava absolutament cronometrat perquè aquest tram de Marina formarà part el 10 de juny de l’acte de benedicció de la torre de Jesús per part del papa Lleó XIV. Aquí hi haurà part del públic convidat a la cerimònia a través de les parròquies de la ciutat, però, com explica l’Ajuntament, l’interessant és el després, l’ús que es donarà a aquesta plataforma única per als vianants perquè associacions com la Coordinadora d’Entitats de Sagrada Família disposin d’un espai més ben condicionat per a les seves activitats.
La reforma trenca a Marina la canònica distribució de l’espai als carrers de l’Eixample, és a dir, la calçada central de vehicles i els cinc metres de vorera a cada costat. Durant els últims mesos s’ha executat allà un projecte que l’ajuntament guardava en un calaix des de 1977. Va ser un dels últims encàrrecs de Nicolau Rubió Tudurí (1891-1981), el pare d’alguns dels més entranyables jardins de la ciutat, com el del Palau Reial i el Turó Park. Va crear la zona verda de la plaça Gaudí, però va quedar pendent la solució que va proposar perquè aquest jardí s’enllacés amb l’accés a la Sagrada Família a través de la façana del Naixement. A vista d’ocell –també, en realitat, des del mateix carrer– el nou paviment, disposat en revolt, abraça el temple.
La reforma ara executada forma part del conjunt de 37 actuacions que el districte ha posat en marxa als voltants de la Sagrada Família per la seva condició d’espai ciutadà de gran afluència. Amb un pressupost d’una mica més de 15 milions d’euros s’han completat ja un 80% de les mesures proposades. A l’altre costat de la basílica, per exemple, s’està finalitzant la millora del reg de la plaça de la Sagrada Família i s’ha buscat allà una nova ubicació als punts de venda no sedentaris, que han passat, a més, d’11 a 7.
"La culminació de les obres del carrer Marina a la Sagrada Família implica una millora de l’espai públic i reforça el projecte que tenim dins dels àmbits dels Espais de Gran Afluència (EGA) per recuperar llocs que consolidin estructures comunitàries i millorin la qualitat urbana", va dir el tinent d’alcaldia d’Economia i regidor de l’Eixample Jordi Valls.
