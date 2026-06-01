Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
docents Gironaesfondrament Gironaprostitució low costaldarulls FrançaBàsquet Gironaplatges per a gossos
instagramlinkedin

Operació pionera

Avenç quirúrgic: l'Hospital de Bellvitge fa dos doble by-pass per extirpar dos càncers de pàncrees inoperables

El servei de cirurgia deriva provisionalment el reg sanguini de venes i artèries, per poder eliminar el tumor, en dos pacients per primera vegada a Espanya

L'equip de l'Hospital de Bellvitge que ha realitzat dos doble by-pass per a extirpar càncers de pancreas inoperables

L'equip de l'Hospital de Bellvitge que ha realitzat dos doble by-pass per a extirpar càncers de pancreas inoperables

Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferits
Afegeix-nos a Google

Patricia Martín

Madrid

El càncer de pàncrees, afortunadament, no és gaire freqüent, però sí que és el més letal. L’índex de supervivència és de tot just un 7% en homes i un 10% en dones al cap de cinc anys, atès que, quan es detecta, sol ser massa tard: es troba en fase avançada i no es pot operar. Però l'Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat una tècnica quirúrgica que està aconseguint tornar l’esperança a pacients amb tumors abans considerats inoperables.

De fet, fa menys d’un any va fer, per primera vegada a Espanya, la resecció d’un tumor gràcies a un by-pass -'shunt' venós intraoperatori, que deriva de manera provisional el reg sanguini- entre la vena que recull la sang de l’intestí i la vena cava, cosa que va permetre que la sang pogués continuar circulant durant l’extirpació del tumor. I aquest dilluns l’hospital ha informat que la mateixa tècnica s’ha fet servir amb èxit en dos nous pacients amb situacions encara més complexes, atès que han requerit un doble by-pass, venós i arterial, "perquè el càncer afectava també l’artèria hepàtica", segons explica el doctor Juli Busquets, cap de cirurgia del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL.

Es tracta de la primera vegada a Espanya que es fa un doble by-pass, venós i arterial, per extirpar càncers de pàncrees que en la seva majoria, fins ara, eren inoperables perquè el tumor s’expandeix enganxat a ramificacions venoses o arterials i, per tant, no es pot extreure sense seccionar-les. Aquests casos són coneguts com a càncer de pàncrees localment avançat.

La operación con doble by-pass, venoso y arterial, para extirpar un cáncer de pánceras hasta ahora inoperable

L'operació amb doble by-pass, venós i arterial, per a extirpar un càncer de pánceras fins ara inoperable / t

Models en tres dimensions

Les operacions amb doble by-pass han estat possibles gràcies a l’elaboració de models de planificació quirúrgica avançada en tres dimensions, duts a terme per Cella Medical Solutions. Aquests models reprodueixen amb precisió la forma i la posició del tumor i dels òrgans i estructures vasculars afectades, de manera que l’equip mèdic els va poder fer servir per estudiar prèviament la situació del tumor i decidir quina era la millor estratègia quirúrgica a seguir.

Notícies relacionades

Amb aquestes dues noves fites, l’Hospital Universitari de Bellvitge es consolida com a centre de referència de cirurgia pancreàtica i, especialment, en l’extirpació de tumors localment avançats, que afecten vasos sanguinis adjacents i per això la seva eliminació quirúrgica és més complexa. Actualment, és el centre sanitari que fa més volum d’operacions de pàncrees de Catalunya, amb més de 300 reseccions pancreàtiques en els últims cinc anys. Així mateix, ha implantat amb èxit el programa de cirurgia robòtica pancreàtica, que permet extremar la precisió de les intervencions i una recuperació més ràpida dels pacients.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
  2. L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
  3. El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
  4. Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
  5. S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
  6. Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
  7. Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare
  8. Els pobles petits de Girona reinventen la botiga, el cafè i la recolllida de paquets per no perdre serveis

Avenç quirúrgic: l'Hospital de Bellvitge fa dos doble by-pass per extirpar dos càncers de pàncrees inoperables

Avenç quirúrgic: l'Hospital de Bellvitge fa dos doble by-pass per extirpar dos càncers de pàncrees inoperables

Desenvolupen un prototip de test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang

Desenvolupen un prototip de test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang

Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori

Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori

La llum puja des d’avui tot i que l’electricitat sigui més barata: el final de les rebaixes fiscals encareix fins a un 15% la factura

La llum puja des d’avui tot i que l’electricitat sigui més barata: el final de les rebaixes fiscals encareix fins a un 15% la factura

Alerta amb el sol aquest estiu: les cremes que sí protegeixen, segons l’OCU

Alerta amb el sol aquest estiu: les cremes que sí protegeixen, segons l’OCU

La reunió entre Sanitat i els metges finalitza sense acord: els sindicats mantenen la vaga del 15 al 19 de juny

La reunió entre Sanitat i els metges finalitza sense acord: els sindicats mantenen la vaga del 15 al 19 de juny

Consum imposa multes per valor de 181.000 euros a les comarques gironines

Consum imposa multes per valor de 181.000 euros a les comarques gironines

El Festival de cinema independent La Setmana se celebrarà als Ocine Girona

El Festival de cinema independent La Setmana se celebrarà als Ocine Girona
Tracking Pixel Contents