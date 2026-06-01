Operació pionera
Avenç quirúrgic: l'Hospital de Bellvitge fa dos doble by-pass per extirpar dos càncers de pàncrees inoperables
El servei de cirurgia deriva provisionalment el reg sanguini de venes i artèries, per poder eliminar el tumor, en dos pacients per primera vegada a Espanya
Patricia Martín
El càncer de pàncrees, afortunadament, no és gaire freqüent, però sí que és el més letal. L’índex de supervivència és de tot just un 7% en homes i un 10% en dones al cap de cinc anys, atès que, quan es detecta, sol ser massa tard: es troba en fase avançada i no es pot operar. Però l'Hospital Universitari de Bellvitge ha desenvolupat una tècnica quirúrgica que està aconseguint tornar l’esperança a pacients amb tumors abans considerats inoperables.
De fet, fa menys d’un any va fer, per primera vegada a Espanya, la resecció d’un tumor gràcies a un by-pass -'shunt' venós intraoperatori, que deriva de manera provisional el reg sanguini- entre la vena que recull la sang de l’intestí i la vena cava, cosa que va permetre que la sang pogués continuar circulant durant l’extirpació del tumor. I aquest dilluns l’hospital ha informat que la mateixa tècnica s’ha fet servir amb èxit en dos nous pacients amb situacions encara més complexes, atès que han requerit un doble by-pass, venós i arterial, "perquè el càncer afectava també l’artèria hepàtica", segons explica el doctor Juli Busquets, cap de cirurgia del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL.
Es tracta de la primera vegada a Espanya que es fa un doble by-pass, venós i arterial, per extirpar càncers de pàncrees que en la seva majoria, fins ara, eren inoperables perquè el tumor s’expandeix enganxat a ramificacions venoses o arterials i, per tant, no es pot extreure sense seccionar-les. Aquests casos són coneguts com a càncer de pàncrees localment avançat.
Models en tres dimensions
Les operacions amb doble by-pass han estat possibles gràcies a l’elaboració de models de planificació quirúrgica avançada en tres dimensions, duts a terme per Cella Medical Solutions. Aquests models reprodueixen amb precisió la forma i la posició del tumor i dels òrgans i estructures vasculars afectades, de manera que l’equip mèdic els va poder fer servir per estudiar prèviament la situació del tumor i decidir quina era la millor estratègia quirúrgica a seguir.
Amb aquestes dues noves fites, l’Hospital Universitari de Bellvitge es consolida com a centre de referència de cirurgia pancreàtica i, especialment, en l’extirpació de tumors localment avançats, que afecten vasos sanguinis adjacents i per això la seva eliminació quirúrgica és més complexa. Actualment, és el centre sanitari que fa més volum d’operacions de pàncrees de Catalunya, amb més de 300 reseccions pancreàtiques en els últims cinc anys. Així mateix, ha implantat amb èxit el programa de cirurgia robòtica pancreàtica, que permet extremar la precisió de les intervencions i una recuperació més ràpida dels pacients.
